«La Copa tiene que servir para que todos los jugadores del Mirandés aporten a la causa» Jesús Galván subraya que una vez superada la tensión tras ganar el último partido, «ahora están más sueltos»

Ángel Garraza Martes, 2 de diciembre 2025, 14:13 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

Ganar lleva a ganar. Con ese objetivo afronta el Mirandés el duelo copero de este miércoles frente al Sporting. «Se trabaja más tranquilo, todo el mundo es más receptivo y se trabaja de forma diferente. Todo el mundo va a tener su oportunidad y no se trata de reivindicarse sino de aprovecharla. Todos nos tenemos que subir al barco de aportar el granito de arena a la causa», ha señalado a primera hora de este martes, Jesús Galván.

El entrenador del Mirandés tiene claro que «lo que importa es la Liga». En este sentido, después del domingo, que «de lo que se trataba era de ganar más bonito o más feo, pero ganar porque era un partido incómodo, los resultados eran desfavorables, había presión y con esa tensión y ese nerviosismo es complicado jugar; ahora veo que están más sueltos, seguimos en una situación complicada pero todo se afronta de otra manera y es lo que queremos, que este miércoles se afronte de otra forma para que el resultado sea positivo y se encare la semana de otra forma».

Hubo futbolistas menos habituales en las últimas fechas que participaron en el triunfo ante el Sanse. Un hecho siempre destacable. «Han visto que han jugado, se ha ganado y ya te muestran otra cara. Veo que el equipo se parece a lo que quiero. Los chicos tienen una predisposición brutal y eso es lo que quiero, que se compita».

Galván tiene claro que con el actual formato copero, se da prioridad a los grandes para que estén cerca de ganar un título, seis partidos más la final, siete, y a los modestos para que recauden unos fondos que siempre vienen bien. «Los de Segunda estamos en ese paquete que es un sin sal, se nos tiene menos en cuenta y económicamente, sólo si te toca un grande puedes generar ingresos y, además, te vas cargando de minutos y lesiones. Pero el formato es el que es, vamos a competir, a jugarla, si ganamos nos va a venir bien porque sería una dinámica de dos resultados positivos».

El preparador rojillo valora que con un signo satisfactorio «podemos preparar de la mejor manera el siguiente encuentro, que es vital para nosotros (el lunes, ante Las Palmas). Además, no es sábado ni domingo, así que tendremos tres días para prepararlo a partir del jueves».

Hugo Novoa y Postigo siguen con molestias y son, a día de hoy, los únicos descartados. Entrenan al margen del grupo. El resto, en algunos casos se trata de problemas sin importancia porque se están recuperando bien.

Temas

CD Mirandés