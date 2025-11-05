«Estoy convencido de que el Mirandés va a revertir esta situación con la ayuda de nuestra gente»

Ángel Garraza Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

El delantero del Mirandés, Carlos Fernández, está convencido de ello. «Tenemos, y lo necesitamos, que dar ese paso adelante. Estoy convencido de que con la ayuda de nuestra gente, de la afición, vamos a reconvertir esta situación. De momento, para conseguir la victoria este viernes».

¿Cómo está siendo la semana tras la destitución de Fran Justo? «Veo a la gente bien, la semana de trabajo está siendo muy buena, los entrenamientos han sido buenos y eso siempre te acerca a que el fin de semana tengas más opciones de ganar. Soy una persona que tengo confianza, quedan muchísimos puntos en juego y creo ciegamente en todos mis compañeros. No hay otra manera para revertir una situación que esa».

Considera que «hay que darles a todos los jugadores esa confianza que nos ha faltado estas últimas semanas. A partir de ahí, seguro que estaremos más cerca primero de ganar este viernes y, después, de salir de esa zona».

Situación tras el cese de Justo «Todos están poniendo, jugadores y 'staff', de su parte para que la transición afecte lo menos posible al equipo»

No oculta que la actual «es una situación fea para todos. Nunca es de buen gusto que un profesional tenga que dejar un equipo cuando intentas hacerlo lo mejor posible, pero a los que nos ha tocado vivir un poco esto otros años, los que llevamos más tiempo, debemos normalizar dentro todo para lograr que afecte lo menos posible al equipo esa transición, en el día a día, en los jugadores, en la preparación del partido... Todos están poniendo de su parte, el organigrama técnico y los futbolistas, están poniendo de su parte para que así sea».

El sevillano sostiene que «Antxon (Muneta) lo está haciendo sensacional, llevamos tres días de entrenamiento muy buenos, le tenemos que ayudar en todo, sumar todos para que el viernes ante el Sporting estemos lo mejor preparados posible». Y es que, mantiene, «tampoco hay que volverse locos y buscar una manera radical de cambiar. Tenemos cosas que mejorar, sí, pero va más hacia cada jugador. Tenemos que hacer una reflexión interna, individual y verse cada uno así mismo, sin caer en lo sencillo y en buscar fuera los errores».

A su juicio, es prioritario «tener paciencia en muchos momentos y ver lo que demanda el juego». Es fundamental para conseguir la primera victoria en Mendizorroza. «Hay situaciones que debemos corregir, como cuando recibimos el tercer gol en León en el minuto 89: llegar tarde a la ayuda, dejar sacar rápido una falta... las cosas no pasan porque sí, y menos en el fútbol profesional, se junta todo, la frustración, el desánimo... No repetir los mismos errores, crecer con balón, sin balón, siempre hay que mejorar en todo... Pero soy optimista con los compañeros, lo importante es la predisposición a mejorar y está siendo muy buena».

Tras agradecer «de parte de toda la plantilla al míster y a su cuerpo técnico su trabajo y el tiempo que hemos compartido, porque ya sabemos cómo funciona el fútbol, que la piedra más fácil de tocar es el entrenador», y desearles lo mejor en el futuro, indicó que «todos tenemos la responsabilidad y ahora, a ver si reconvertimos la situación».

Después de confirmar que estuvo despidiendo a la afición rojilla en el Reino de León, aunque se fue antes «pero no por enfado, sino sin más, porque era una situación complicada, me marché tras saludar y ya está», hace hincapié en que «se lo debemos todo a la afición. Defendemos este escudo por ellos, vamos a seguir haciéndolo, que tengan confianza porque estoy seguro de que vamos a revertir la situación junto a ellos, seguro que vamos a vivir momentos buenos».

Llegan, ahora, dos encuentros consecutivos como locales, ante Sporting y Burgos. ¿Cómo lo valora? ¿Es beneficioso dadas las circunstancias? «Hay que verlo desde un punto de vista positivo. Ojalá que dentro de dos semanas podamos decir que hemos dado un paso adelante y que hemos empezado a revertir esto», concluye.

