«La continuidad del cuerpo técnico y de un bloque de jugadores ha sido fundamental en el Mirandés»

Ángel Garraza Miércoles, 5 de marzo 2025, 14:25

Dos meses y medio antes de lo habitual ha conseguido el objetivo el Mirandés. ¿Qué ha cambiado para que esta temporada se haya logrado con tanta antelación? «Que siga el mismo cuerpo técnico es un paso muy importante y aunque sí que es verdad que la plantilla se renueva casi totalmente, nos quedamos gente, futbolistas, del año pasado como Reina, Tachi, Mathis, yo, que creo que estamos siendo importantes. Ese bloque hace que empecemos bien la temporada; y luego, el día a día».

Así lo ha transmitido Pablo Tomeo (25 años) tras el entrenamiento de este miércoles. El defensa rojillo ha destacado, como otra de las claves de la fenomenal campaña que mantiene el conjunto rojillo, que «el trabajo está siendo fenomenal. Vienes de ganar y ves a todo el mundo matándose en los entrenamientos, no das un balón por perdido en el entrenamiento y eso nos está haciendo conseguir los resultados».

Son factores fundamentales que conducen al éxito. Hay más. Como que este equipo siempre se levanta cuando alguna vez se cae. Nunca pierde dos partidos seguidos y si alguno falla a nivel individual, se repone. El central (posición con la que se ha quedado) subraya que «mantener esa continuidad en Segunda sobre todo es importante. Por ejemplo yo fallé ante el Levante pero la mentalidad tiene que ser la misma. Si piensas todo el rato en ese fallo, vas a ir a peor. Lo que ha pasado vale de poco».

Y es que, ¿quién no falla nunca? La mentalidad siempre es positiva aunque el fallo de un jugador muchas veces se mida por la posición que ocupa sobre el césped. «No se puede caer en ese error, hay que dejarlo y pensar ya en el futuro», apunta el de Alloza.

Con la mente en el sábado

El lunes hubo partido, cuando se superó la barrera de los 50 puntos, y el sábado hay un duelo entre el tercer y el sexto clasificados, separados sólo por un punto. Así que aunque la ocasión requería celebración tampoco la ha habido en exceso posteriormente. «Lo que se pudo ver en Anduva. Sí que le dimos importancia porque conseguir 51 puntos dos meses y medio antes de que acabe la competición para este club es un logro y la gente estaba más contenta de lo normal, pero tampoco hay tiempo para más porque hay que estar centrados en el sábado».

Sea como fuere, el mensaje, de cara al menos al exterior, no cambia. «Todos sabemos que la situación es muy buena, que estamos arriba y que nos vemos con posibilidades y queremos ser ambiciosos, pero debemos tener los pies en el suelo. Somos el Mirandés y no hay que ponerle nombre hasta dónde podemos llegar, sino centrarnos en el Oviedo y sacar tres puntos; y así, semana a semana».

Sin presión «Tenemos que ser listos y jugar con eso porque sólo tenemos la que nosotros nos queramos meter»

El vestuario tiene muy claro que no puede existir presión. Simplemente, la que se ponga cada uno para intentar hacerlo lo mejor posible, pero desde luego no tiene la que sí arrastran todos los ubicados en la zona noble de la tabla, cuya obligación en la mayoría de los casos es ascender. «Tenemos que ser listos y jugar a favor de ello porque no tenemos presión, sólo la que nosotros nos queramos meter. Tenemos que sacar ventaja a esto».

El choque de la primera vuelta concluyó con un desfavorable 4-1. El sábado el que visita Anduva es el Oviedo. ¿Ánimo de revancha deportiva? «Siempre que pierdes así, con un marcador tan abultado, te marca y tienes ganas de darlo la vuelta, pero no quita que salgamos a todos los partidos igual, hayamos ganado o perdido 5-0».

Fue un resultado demasiado abultado para lo que se vio sobre el césped. ¿Qué aprendizaje se extrajo para no repetirlo el sábado? «Allí, sí que es verdad que era más o menos al principio de la temporada, el equipo no estaba tan hecho, era un encuentro entre semana, con semana de tres, y hubo muchos factores para que se diera ese resultado».

El partido en Oviedo «Se jugó al principio, el equipo no estaba tan hecho y era semana de tres partidos; ahora, jugamos en Anduva y con nuestra gente»

El zaguero jabato añade, en este sentido, que ahora jugamos en Anduva, con nuestra gente, somos fuertes con la afición, tenemos personalidad, estamos en un momento de confianza y podremos ganar o perder pero no creo que se dé un partido muy abultado en cuanto a goles».

Aunque parezca un tópico, no lo es. El apoyo de la afición es fundamental. «Aunque sea un estadio muy pequeño se les nota muy cerca, nos han ayudado mucho y no sólo en un momento bueno. Recuerdo el año pasado haber perdido y al volver del viaje haber gente en el parking para animar. Lo importante es que ahora mismo nos están ayudando muchísimo y cuando han venido malos momentos han estado siempre ahí».

