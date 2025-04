Que 'Los jabatos nunca se rinden', es algo que todo el mirandesismo sabe perfectamente y para que se quede grabado a fuego en la mente ... de los seguidores rojillos y de todos los demás el creador de contenidos y músico mirandés AdriBit ha lanzado un himno «dedicado al Mirandés y a toda su afición», con ese mismo nombre.

«Había pensado en hacer un himno especial hace tiempo, y en el momento en el que nos llegó la racha de resultados negativos pensé que ya era el momento de lanzarlo», apunta y lo cierto es que no pudo elegir mejor fecha ya que se pudo comenzar a escuchar justo el día antes del derbi. «Creo que ha sido el momento más adecuado y la verdad es que estoy muy contento con la acogida que ha tenido». De hecho, en las primeras cuarenta y ocho horas se contabilizaron más de 4.000 visualizaciones.

Ha querido, y cabría decir que conseguido, reflejar en este himno la historia del Mirandés, de la afición y el espíritu de lucha que caracteriza a todos los rojillos.

El himno engancha por su base musical cargada de «fuerza, emoción y energía positiva. Es lo que he querido conseguir», apunta y dice también que se inspira en «los colores rojinegros y en el ADNcompetitivo del equipo».

Si la música es pegadiza, la letra es potente. Ha trabajado en ello porque tal y como apunta este rojillo irredento pese a estar viviendo por obligación fuera de la ciudad «quería crear algo que emocionara, que representara el alma de Miranda y del Mirandés. Esta canción no es sólo un tema, es un homenaje a todos los que sentimos el Mirandés como parte de nuestra vida».

AdriBit ha ampliado este año 2025 su canal y ha incluido una sección de canciones. Ha sido ahí donde entendía que tendría cabida una dedicada al Mirandés, y es lo que ha hecho.

Tiene claro que 'Los jabatos nunca se rinden' no es un tema especialmente generalista, es para que lo disfruten los mirandeses y estaría encantado, como no, si consiguiera que su tema acabara convirtiéndose en un himno que resonara en Anduva. «No puedo negar que me gustaría, por supuesto, para eso soy mirandés y del Mirandés».

Y esa circunstancia ha hecho que antes de que se lanzara habló con el club y les comentó que «tenían todos los permisos para que usen cómo y cuando quieran el tema, pueden disponer de él, y si conseguimos que se convierta en un himno yo estaría feliz».

Tanto como lo está ahora por la situación por la que atraviesa el equipo de sus amores. «Lo que está haciendo es apoteósico. Tenemos la gran suerte de estar viviendo la época dorada del Mirandés y tenemos que disfrutar a tope. Vamos a ver si con la vista puesta en el centenario le ponemos la guinda con el ascenso».

Si se consigue aunque «no lo tenía todavía pensado, seguro que haré algo y en ese caso ese tema tendrá que ser, como la temporada que estamos viviendo, apoteósico».