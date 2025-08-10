«Contar con los mejores jugadores nos hace pagar el coste de no tener la plantilla cerrada»

respo

Miranda de Ebro. El Mirandés cerró el sábado su pretemporada con el partido en Zubieta frente a la Real Sociedad B, un rival al ... que se medirá en Liga y tocaba hacer, aunque fuera de modo muy somero, un balance de lo acontecido en este tiempo de preparación de cara a la próxima campaña. Para el entrenador rojillo el equipo «ha ido de menos a más y el trabajo realizado nos han servido para ver que estamos en el camino. El objetivo de la pretemporada es generar los cimientos de lo que va a ser el equipo y creo que eso es lo que hemos hecho durante estas cinco semanas para meternos ya en la primera de competición del año».

Este tiempo lo ha afrontado con una conjunción de jugadores de la primera plantilla y del B porque tal y como viene siendo habitual, y a ningún seguidor rojillo se le escapa, en los últimos años la plantilla del Mirandés se ha acabado conformando una vez que la Liga ya se ha puesto en marcha. Se ha iniciado la competición con equipos siempre muy cortos en efectivos, y para esta temporada 2025/26 la situación es exactamente la misma.

El técnico rojillo, Fran Justo, que a día de hoy cuenta con tan sólo doce jugadores de la primera plantilla, sabía que en el club de la calle La Estación las cosas se hacen así y que los efectivos van llegando a cuentagotas gracias al trabajo de Alfredo Merino.

«Ahora mismo disponemos de lo que el mercado nos ha permitido conseguir. Tenemos claro los futbolistas que queremos tener para configurar una plantilla competitiva, sabemos de los recursos que disponemos y estamos en el proceso de hacerlo. Para poder tener esas opciones de contar con los mejores tenemos que acabar pagando un coste».

La temporada está ya a la vuelta de la esquina pero el mercado para la adquisición de jugadores tardará todavía tres semanas en cerrarse, y Justo asume que la política del club de apurar los plazos «implica que tendremos que arrancar con un handicap, como es que en las tres primeras semanas de competición no tengamos la plantilla cerrada, pero creo que es un coste que pagamos muchos equipos de la categoría. Es algo que ya sabíamos que iba a pasar y que aceptamos».

Incidiendo en esta circunstancia, que no es nada anómala para el mirandesismo y que tan buenos resultados ha dado al club rojillo, el entrenador ourensano apunta que «aunque ahora nos puede parecer que lo ideal sería tener en estos momentos a veinticuatro futbolistas ya firmados, estoy seguro de que cuando estemos en los meses de septiembre o de octubre lo que vamos a tener todos los aficionados del Mirandés y todos los trabajadores del club, es la mejor plantilla posible; estamos en ese proceso y muy ilusionados pensando en el inicio de la Liga».

Apuntó la posibilidad de tener veinticuatro jugadores pero la cifra mencionada no es inamovible. «Digo veinticuatro, como podría hablar de veintitrés o veinticinco, por ahí vamos a andar porque al final yo creo que son los números que te exige el fútbol profesional».

Fran Justo ha llegado para hacerse cargo de un equipo que viene de cosechar el mayor de sus éxitos en Segunda División, el recuerdo de la última campaña quedará para siempre y lo que habrá que esperar es que no pese en el día a día de los rojillos. «Creo que todo lo vivido lo tenemos que ver como algo muy positivo para el club que está generando, además que haya más altas de socios. Sé que Miranda siempre ha estado muy identificada con su equipo y su club y que el último éxito ha hecho que sea más grande, pero a partir de ahí ahora lo que nos toca es afrontar una temporada y afrontar lo inmediato».

Y lo que entiende como tal el míster es que toda la plantilla tiene que trabajar para «hacer una buena semana para hacer un buen partido en Cádiz. Las temporadas se van construyendo día a día y es en lo que tenemos que poner el foco. Creo que tener otro pensamiento o cualquier otro objetivo nos podría hacer daño».

Paso a paso

Escuchada su reflexión queda claro que Justa ha asumido ya que el Mirandés en lo que tiene que centrarse una vez más es en conseguir la permanencia un año más. «El objetivo tiene que ser y lo es permanecer en la Liga del fútbol profesional, hay que sumar los cincuenta puntos, ojalá podamos hacerlo con jornadas por delante, pero entendiendo que es realmente complicado y que a todos los clubes de la categoría les cuesta mucho sumarlos. Ese es el objetivo a largo plazo pero lo primero que tenemos que hacer es marcarnos otros a corto, y el primero es el de intentar hacer un equipo competitivo con su propia seña de identidad. Tenemos que enfocarnos en los objetivos de agosto y no en los de mayo, que ya llegarán».

Todo este trabajo lo va a tener que realizar con un equipo muy joven, que no deja de ser la política con la que se rige el Mirandés a la hora de hacer las contrataciones y conseguir las cesiones. Sabe de las dificultades que a veces eso entraña pero tiene también claro que es una fórmula que al Mirandés «le ha dado buenos resultados. Trabajar con gente joven tiene handicaps, que se pueden ir corrigiendo con el trabajo que hagamos el entrenador y el cuerpo técnico, pero tiene también muchísimas cosas positivas y son las que vamos a potenciar. Es algo muy positivo y creo que la gente de Miranda se enorgullece de que esto sea así».

Los jugadores recién llegados serán una novedad y otra, muy importante que Anduva no será la casa rojilla hasta bien entrada la temporada sobre eso opina Justo que «es un coste que tenemos que pagar para tener el mejor Anduva de la historia, que esperemos que sea cuanto antes. Hasta ese momento tendremos que convertir el campo de Vitoria en nuestro Mendianduva o Anduva mendi, nosotros nos tendremos que adaptar y sabemos que vamos a contar con el apoyo de la afición que será, una vez más una pieza clave». Confiando en ella y en sus jugadores Justo trabaja ya con la vista puesta en la cita liguera del próximo domingo.