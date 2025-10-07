Conjura del Mirandés para recortar ya la brecha

Como si del doctor Jekyll y míster Hyde se tratara. Las dos caras en una Segunda División que ya ha visto pasar ocho fechas del ... calendario las representa un Mirandés que a domicilio se ha convertido en un equipo muy fiable, con todos los claroscuros que se quieran añadir en cada análisis personalizado que formule cada hincha, pero que en su casa del exilio no ha conseguido sumar punto alguno. La cita de este próximo sábado frente al Leganés se presenta como una nueva oportunidad para que la brecha entre la condición de local y la de visitante no sea tan grande como lo es ahora.

El vestuario se ha conjurado para que así sea. Ya se pudo atisbar en las declaraciones que efectuaron los protagonistas la semana pasada y ha quedado claro con los dos futbolistas jabatos, Barea y Eto'o, con los que ha hablado EL CORREO después del compromiso que los de Fran Justo disputaron frente al Valladolid este pasado domingo.

8/0 Son los puntos conseguidos como visitante en los cinco desplazamientos realizados hasta la fecha, que se han saldado con dos victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, los tres duelos en Mendizorroza han acabado con 7 goles en contra y uno a favor.

«Tenemos la mente puesta en dar una alegría a nuestra afición en casa, que se lo merece. Ya toca. Nos arropa y se desplaza a Vitoria para vernos», remarcaban ambos efectivos una vez analizado el envite liguero y tras valorar de forma muy positiva el punto arrancado del recinto pucelano ante un candidato a regresar a Primera y con el que el Mirandés siempre había perdido, en los cinco partidos anteriores en categoría profesional que acogió el feudo blanquivioleta.

El hecho de que haya contabilizado ocho unidades de las 15 posibles en los cinco desplazamientos revela que este equipo es capaz de arrancar puntos en estadios complicados por mucho que aún quede camino por recorrer para que se vea al conjunto que el cuerpo técnico y la afición desea. Ha ganado en Albacete y Granada y ha salido airoso, no derrotado, de Valladolid –uno de los claros favoritos al ascenso– y Andorra –era uno de los equipos más en forma cuando el Mirandés jugó allí–.

Solo ha perdido un choque, el primero de la Liga, en el que a los 18 segundos se quedó con un hombre menos por expulsión de Iker Córdoba. Esta circunstancia, que se trataba del estreno liguero y jugar en Cádiz en el mes de agosto pasó factura para caer en el Nuevo Mirandilla, si bien fue por la mínima (1-0).

Como visitante Salvo el líder, el Leganés y el Almería, que igualan su puntuación, nadie ha acaparado más botín

Estos datos, en cualquier caso, ponen de manifiesto que no hay nadie en la categoría que haya acaparado más botín que el cuadro mirandesista cuando toca desplazarse. Sí que ha jugado más encuentros en esta condición que la mayoría de oponentes, pero sólo el líder (el Deportivo), el tercero y próximo rival, el Leganés, y el Almería, cuarto en la tabla también con cinco envites jugados a domicilio al igual que los jabatos, firman, asimismo, sus ocho puntos como foráneo. Nadie más.

Los de Justo forman parte de un selecto grupo compuesto por nueve escuadras que han obtenido dos triunfos lejos de casa. Nadie ha ganado más choques lejos de su territorio desde que arrancara la competición. El peor fuera de su campo es la Real Sociedad B, que ha perdido los cuatro encuentros que ha disputado, mientras que el Eibar sólo ha sumado un punto en el mismo número de partidos.

Concienciados Las declaraciones de los futbolistas tras el duelo en Zorrilla ya dejan claro cuál es el próximo objetivo

La más que notable trayectoria que mantiene el equipo de Miranda en calidad de visitante contrasta con la de local, donde como todos los seguidores rojillos conocen no ha podido aún despegar. Bien es cierto que únicamente han afrontado tres encuentros en calidad de anfitrión, dos menos que fuera de Mendizorroza, su casa provisional. Pero es el peor de los 22 de la categoría al no haber puntuado aún.

El único sin puntuar como local

El balance es de tres derrotas, con siete goles en contra: uno del Huesca, cinco le endosó el Deportivo y otro, un Zaragoza que es penúltimo clasificado. En cambio, sólo ha anotado uno en 270 minutos, el que logró ante el cuadro coruñés para recortar distancias, aunque después los blanquiazules ampliaron la cuenta con otras tres dianas más.

Tal es así que el Mirandés es el único que aún no sabe lo que es sumar un punto cuando ejerce de anfitrión. Hay tres conjuntos que han sumado dos unidades, sin que hayan ganado todavía en su estadio: Zaragoza, Leganés y Cultural Leonesa. Ninguno de los tres ha vencido tras cuatro encuentros en sus casas. El conjunto de Fran Justo pretende conseguirlo por primera vez entro de tres días.