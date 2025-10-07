El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo mirandesista estuvo arropado en Zorrilla por una afición cuyo comportamiento en el estadio fue ejemplar. Factoría 9

Conjura del Mirandés para recortar ya la brecha

El conjunto rojillo desea lograrlo este sábado ante el Leganés tras ser el peor equipo en 'casa' y, en cambio, el mejor fuera junto al Deportivo

Ángel Garraza

Martes, 7 de octubre 2025, 23:57

Como si del doctor Jekyll y míster Hyde se tratara. Las dos caras en una Segunda División que ya ha visto pasar ocho fechas del ... calendario las representa un Mirandés que a domicilio se ha convertido en un equipo muy fiable, con todos los claroscuros que se quieran añadir en cada análisis personalizado que formule cada hincha, pero que en su casa del exilio no ha conseguido sumar punto alguno. La cita de este próximo sábado frente al Leganés se presenta como una nueva oportunidad para que la brecha entre la condición de local y la de visitante no sea tan grande como lo es ahora.

