Los clubes hacen caja gracias al Mirandés

Cada vez queda más claro que las cesiones al Mirandés de jugadores que prometen es una operación fructífera para todos. No sólo para el futbolista, ... que también, porque experimenta un crecimiento que le permite progresar sobremanera en el fútbol profesional. Ni lo es únicamente para el club rojillo, que con tan limitados recursos en Segunda División se ve obligado a tirar de esa filosofía para sobrevivir. Ya lo va haciendo por séptima temporada consecutiva, lo que sólo otras dos entidades (también las incluidas en su perfil) pueden decir lo mismo. Se comprueba, asimismo, que lo es para las entidades que depositan su confianza en el equipo de Anduva. Muchos reciben efectivos más formados para defender su escudo... o para hacer caja.

Las fenomenales relaciones que mantiene el Mirandés con el Alavés posibilitan que desde Mendizorroza haya préstamos estos últimos años. Tal y como recogió EL CORREO en la edición de Álava de este pasado jueves, la venta de Panichelli al Estrasburgo, a la que sólo falta darle carácter oficial, por 16,5 millones de euros va a suponer la segunda más alta del club albiazul a lo largo de su historia.

A 'Pani', un delantero que quedará para siempre en la memoria colectiva del mirandesismo por muchas cuestiones, pero sobre todo por su compromiso, le aguarda un contrato de cinco temporadas, jugar la Conference League y un sueldo más elevado.

Todo ello tras destacar y brillar con luz propia en el Mirandés en una campaña para la historia. Llegó a última hora del pasado mercado veraniego, no jugaba hasta entonces en exceso a causa de una lesión anterior y en el equipo de Anduva explotó sus cualidades hasta el punto de llamar la atención no sólo de la categoría de plata sino de Primera División y a nivel internacional.

Tras jugar en el equipo de Anduva Panichell, Raúl García, Gabri, Juanlu, Jonathan Gómez, Ilyas Chaira... son algunos nombres

Ha superado las expectativas incluso de la entidad vitoriana, que esperaba la llegada del argentino para competir por un puesto de delantero en la élite, pero que ha visto que no puede desdeñar la desorbitada oferta que le ha hecho un equipo francés que quiere hacerse grande en el país galo.

El Mirandés ha puesto su granito de arena para que todo sea así después de que le agradezca su cesión al Alavés. Le ayudó a firmar un curso inolvidable. Todos contentos.

No obstante, no ha sido el único nombre propio que se contabiliza en fechas recientes. Hay más. Raúl García de Haro llegó a Miranda a préstamo por el Betis. Jugaba en su filial, en categorías inferiores. Otro que despuntó en la escuadra de Anduva, en su caso en la campaña 2022/23. Sus 19 goles con la elástica de los jabatos en su debut en el fútbol profesional no pasaron desapercibidos en el escalafón superior. No se quedó en el club de Sevilla, pero posteriormente fue traspasado a Osasuna por 6,5 millones de euros, más otros 1,5 millones en variables, que no se cobraban en el momento sino con el tiempo.

De nuevo, el Mirandés hizo posible directa o indirectamente ese traspaso porque su año futbolístico aquí sirvió para que se produjese esa operación. Otro, el Betis, que hizo 'caja' gracias a la cesión de uno de sus futbolistas al modesto equipo de Miranda.

¿Más? Sí. Con el ariete catalán coincidió Juanlu. El lateral diestro del Sevilla es otro que se estrenaba como profesional, cuya evolución le ha permitido ser internacional y campeón olímpico tomando parte activa de ese logro, con gol incluido en la semifinal. Ahora, protagoniza uno de los 'culebrones' del verano porque el Nápoles quiere hacerse con sus servicios y ambos clubes andan en el habitual 'tira y afloja'.

Según distintas informaciones, los italianos estarían dispuestos a llegar a los 12 millones de euros, más otros cuatro por diferentes conceptos, propuesta que ha rechazado el Sevilla. ¿Dónde creció? En el Mirandés. La temporada siguiente ya empezó a ser titular en el cuadro hispalense.

Abaratar operaciones

El extremo Gabri también dejó muy buenas sensaciones con motivo del préstamo efectuado por el Girona. Fue en la campaña 2023/24 cuando aquí empezó a despuntar en el fútbol profesional y a que se fijasen en él. No siguió en el club catalán, pero éste hizo negocio con él. Entró en una operación para abaratar el deseado fichaje de Abel Ruiz por los de Montilivi.

Así es como desembolsaron 9 millones al Braga portugués en lugar de los 15 que se demandaban desde el vecino país. Gabri fue para allí. A sus 21 años en 2024, rubricó un contrato por cinco temporadas y su cláusula es de 50 millones de euros.

Con él y desde el mismo club se presentó en Miranda otro extremo, Ilyas Chaira, uno de los verdugos por cierto del bloque rojillo en la reciente final por el ascenso. Fue cedido, a continuación, al Oviedo y ahora, el club carbayón ha hecho valer su opción de compra por 1,5 millones de euros más el 50% de sus derechos que retiene el Girona ante una posible venta posterior.

El lateral zurdo Jonathan Gómez es otro que aparece en la lista reciente. Creció en el curso 23/24 en Anduva y posteriormente fue traspasado por la Real sociedad al Paok por 0,5 millones de euros. Son sólo unos ejemplos de la rentabilidad que propicia recalar en el Mirandés.