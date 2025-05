El club está a la espera de la licencia de obras de la tribuna

La construcción de la nueva tribuna, una obra que implicará una inversión de prácticamente siete millones de euros y que hasta que se logró el ... acuerdo de colaboración entre el club y el Ayuntamiento traía de cabeza a los responsables rojillos, sigue dando que hablar.

La envergadura de las obras que van a ser imprescindibles de cara a la próxima temporada, esté el Mirandés en Segunda o, por qué no ya que posibilidades hay, en Primera, hacen pensar que cuanto antes se iniciaran algunos de los trabajos antes podrían acometerse las tareas de mayor magnitud.

El club querría empezar con la temporada 2024/25 aun en curso para que esos detalles, quizás menores pero igual de importantes en la remodelación, estuvieran perfilados en el momento en el que se empezara a demoler la tribuna.

Pero dado que como todo en la vida no siempre se cumplen las cosas tal y como uno quisiera, el club se está encontrando con un pequeño inconveniente ya que no dispone aún de la pertinente licencia de obras para empezar a cambiar la cara al Municipal de Anduva.

Hay veces en las que los deseos no se realizan en el mismo momento en el que se ansían, y aunque no puede hablarse de enorme preocupación, sí que hay cierta inquietud porque parece que habrá que aplicar aquello de que las cosas de palacio van despacio. Circunstancia que evidentemente comportará que se van a ir acumulando retrasos, probablemente mínimos, pero que sumados unos a otros pueden convertirse en bastantes días, y hacer las obligatorias obras es algo que urge.

De momento no se ha podido mover ni una sola piedra y no ha podido acometerse modificación alguna porque el Mirandés no dispone aún de algo absolutamente imprescindible, la licencia de obras. Sigue a la espera de tenerla en la mano para poder empezar con los trabajos que son imprescindibles para que el Mirandés pueda competir durante la próxima campaña.

Después de que se hayan ido manteniendo diferentes reuniones con los arquitectos municipales y se hayan limado las discrepancias que podían existir, aún está sobre la mesa la cuestión más espinosa de todo este proceso, la necesaria demolición de la esquina en la que se encuentran los actuales vestuarios en el campo de Anduva; espacio que se encuentra fuera de ordenación.

Según ha podido saber ELCORREOparece que la concesión de la licencia de obras está condicionada precisamente a que desaparezcan esas dependencias. Y, lógicamente, antes de que acabe la temporada eso no ocurrirá. Habrá que confiar en que esta tardanza en disponer de esa autorización para ejecutar las obras no implique que en la próxima campaña el regreso a Anduva se demore en demasía. Para las primeras jornadas el estadio no estará listo, ya se sabe, pero ojalá la casa rojilla esté disponible antes que después.