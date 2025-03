«El club se congratula de la ilusión que tiene Miranda en estos momentos»

«La ilusión siempre es algo bueno, positivo y, desde luego, importante para la ciudad. Con los pies en el suelo, sabiendo que es muy ... difícil lograr más de lo que se está consiguiendo esta temporada pero se están haciendo bien las cosas, el equipo está muy bien. El cuerpo técnico y el entrenador están realizando una magnífica labor y eso no es fruto de la casualidad», sostiene el presidente del Mirandés, Alfredo de Miguel.

«Es el entrenador y el grupo de técnicos más trabajadores que hemos tenido, no salen de Anduva y eso se está reflejando en el éxito a la par de que ha habido aciertos en muchos fichajes. Remarcar, como ya comenté, que eso va unido a la implicación y el compromiso que tienen todos los jugadores. El club está muy satisfecho y en el consejo de administración nos congratulamos de la ilusión que tiene en estos momentos la ciudad y la afición», recalca el máximo responsable de una entidad que vive el mejor momento de su historia.

Y es que estar ubicado en el tercer puesto de la clasificación de Segunda, a un solo punto del líder y con 51 puntos a falta de 13 jornadas es digno de elogio para una entidad como la de Miranda. «No podemos olvidar que el éxito está ya conseguido y apelamos al mensaje que lanza el míster: 'si viene algo más pues será bienvenido y sería un sueño cumplido para todos».

El club rojillo está actualmente en boca de todo el panorama futbolístico. Recibe los elogios más allá de término mirandés porque con tantas limitaciones económicas y sus modestos recursos se ha colado en un lugar, en principio, reservado a los más grandes, todos ellos con más músculo financiero.

¿Cuál es el secreto?, se preguntan quienes desconocen el día a día de la entidad. El sentido común. «Y eso es por la filosofía de trabajo que transmiten todas las personas que trabajamos en el club, las que están ahí, el consejo de administración, el presidente, todos. Se ha marcado una filosofía marcada en el sentido común y esa es la clave del éxito del Mirandés», subraya De Miguel.

Y, además, «nuestras propias necesidades porque no podemos hacer cosas que otros sí realizan», añade no sin matizar que «tampoco las haríamos aunque pudiéramos. Si se diera el caso de ascender a Primera División, haríamos un equipo, lógicamente con otras perspectivas, pero parecido, no nos volveríamos locos».

Agrega, en este sentido, que «nadie piense que vamos a traer jugadores de tres, cuatro millones de euros. Vamos a seguir manteniendo la misma filosofía y podremos competir, estoy seguro de ello».

Cuestión de principios

Esto es, de momento, una cuestión de principios sobre lo que hoy sólo son conjeturas porque quedan trece jornadas de Liga y nada se puede aventurar de lo que puede suceder en el futuro, aunque las sensaciones, lo que siempre ha transmitido el equipo y los resultados invitan a soñar. Hay licencia para ello.

«Todo está yendo muy bien, es una satisfacción para todos nosotros poder dar esto y vamos a seguir peleando para conseguir lo máximo posible, teniendo muy claro que es muy difícil conseguir un ascenso a Primera División. Si se diera, está claro que lo celebraríamos por todo lo alto», mantiene.

Lo importante, y así lo cree, es que no hay motivo alguno para que el Mirandés se eche a sus espaldas la presión que sí tienen todos los demás que figuran por la zona noble para conseguir lo que para ellos es el único objetivo: el ascenso. «Nosotros no tenemos ese planteamiento, si subimos será tocar el cielo pero evidentemente no tenemos esa presión, que sí la tiene que soportar la mayoría de equipos que están ahí con nosotros».

¿Es esto bueno o malo? «Nunca se sabe, pero estamos hablando de grandes plantillas, echas a golpe de talonario, pero incluso los que están peor clasificados».