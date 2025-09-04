«Tenía muy claro que quería venir a Miranda; ya lo quise el año pasado»

El punta (Palma de Mallorca, 23 años recién cumplidos) llega tras ser cedido por el Rayo Vallecano. Derrocha sensatez y conocimiento del club en la ... entrevista con EL CORREO. Ayer, con motivo del acto que organizó el Mirandés para medios y aficionados en Anduva, ya pudo comprobar el cariño con el que ha sido recibido en Miranda.

-¿Qué tal estos primeros días en la ciudad y en el Mirandés?

-Muy contento porque tanto la afición, como estoy viendo ahora, como el cuerpo técnico y los compañeros me han recibido muy bien. Tenía muchas ganas desde hace muchas semanas de poder estar aquí, de trabajar junto a mis compañeros y de estar todos juntos para hacer una gran temporada. Es lo que queremos.

-Están siendo aclamados y coreados sus nombres. ¿Se esperaban tanto cariño?

-Lo estoy viendo. Estoy muy agradecido a este club por darme la oportunidad de poder expresar mis cualidades como futbolista, de seguir progresando. Esa es mi idea y es una responsabilidad muy grande. Tanto el míster como el director deportivo me han hecho sentir ese cariño y la afición veo que también tiene ganas de que todo vaya bien y en mi caso, de que pueda hacer un gran año. Al final, es una gran responsabilidad poder devolverles esa confianza que ellos han depositado en mí, trabajando y haciendo goles, que es lo que debo hacer.

-¿Qué le ha motivado recalar en el Mirandés y cómo han sido los contactos previos?

-Pues el año pasado ya tuve la oportunidad de venir a Miranda, pero por tema de mi club no me permitió poder estar aquí. Tenía claro que quería venir este año, que quería estar junto a estos compañeros, chavales jóvenes que tienen todos la misma ambición que tengo yo, que es la de superarse, terminar creciendo y, además, crear un grupo de amigos que, de forma conjunta, puedan hacer un gran año.

-Quería venir a Miranda desde hace tiempo, así que tenía buenas referencias del club.

-Sí, desde luego. He tenido varios compañeros, entre ellos Camello y otros más que han estado por aquí como Pablo Ramón. Juego al fútbol, pero también me gusta mucho el fútbol y sé lo que se lleva aquí en Anduva, lo que transmite este club, cómo expone y da esa oportunidad a los jugadores jóvenes. Estoy en ese camino y tengo claro que es lo que quiero.

-Vamos, que si tenía alguna duda le han aconsejado bien.

-Sí, me han aconsejado bien, pero aún así yo lo tenía claro. Lo dicho, lo que quiero es crecer, jugar al fútbol y este es el sitio ideal.

-¿Qué les transmite el técnico?

-Que vayamos todos juntos, que seamos un grupo de amigos. Por eso, tenía claro venir a Miranda.

-¿Cómo se define y qué características tiene sobre el verde?

-Etienne es un chico trabajador, sencillo, que le gusta ser compañero de sus compañeros, trabajar en lo que depende de uno mismo y ser uno más. Un chaval que tiene muchos sueños y que tiene mucha hambre. Es lo que intento demostrar dentro del campo

-¿Qué espera aportar?

- Mucho trabajo y muchas ganas. Si eso me permite transportarlo a poder marcar goles, es mi objetivo. Pero lo principal es trabajar conjuntamente con mis compañeros y el cuerpo técnico y hacer un gran año.

-¿Qué destaca de lo que ha visto en las primeras sesiones?

-La intensidad es máxima en cada ejercicio. Hay mucha, tanto por mis compañeros como del cuerpo técnico, que controla cada detalle. Somos gente con energía y en esta categoría tan difícil tenemos que dar el 120 por cien para hacer un buen año.

-¿Cree que les puede afectar el salto de categoría o con trabajo y ambición se puede superar?

-No. Si estamos aquí es porque estamos preparados. El míster es el que nos da las claves para poder hacerlo y todos estamos convencidos de que vamos a hacer un buen año. Y ya está. A tope. Tanto nosotros como el cuerpo técnico, el club y la afición tenemos que estar en la misma línea. Es nuestro objetivo.

-¿Un mensaje para la afición?

-Que muchas gracias. Estoy muy contento de ser parte de este club, de ser un jabato más. Les prometo mucho trabajo y ojalá les devuelva el cariño mediante goles.