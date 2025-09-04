El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El punta rojillo dejó claro que está muy feliz de unirse al proyecto mirandesista. Avelino Gómez
Etienne Eto'o. Delantero del Mirandés

«Tenía muy claro que quería venir a Miranda; ya lo quise el año pasado»

«Mi club no me lo permitió, pero sé lo que transmite el Mirandés, así que estoy muy contento de ser un jabato más»

Ángel Garraza

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:27

El punta (Palma de Mallorca, 23 años recién cumplidos) llega tras ser cedido por el Rayo Vallecano. Derrocha sensatez y conocimiento del club en la ... entrevista con EL CORREO. Ayer, con motivo del acto que organizó el Mirandés para medios y aficionados en Anduva, ya pudo comprobar el cariño con el que ha sido recibido en Miranda.

