El Castellón visitará al Mirandés tras dar un paso decisivo para la salvación

El conjunto que visitará este sábado Anduva dio un paso de gigante en la noche del lunes al derrotar al Sporting por 4-3 en ... Castalia. El Castellón, salvo hecatombe y sorpresa mayúscula, permanecerá una temporada más en Segunda División. Con 49 puntos en su haber, aventaja en 9 al Eldense y sólo quedan 12 por disputarse con otros dos rivales por debajo de los albinegros, como son los 'históricos' Sporting de Gijón y Zaragoza.

«Tres puntos de permanencia», titulaban ayer los periódicos castellonenses tras la victoria obtenida que le acerca a una salvación que ya roza con los dedos.

Y es que el próximo adversario del Mirandés ha enlazado seis partidos seguidos sin perder en el SkyFi Castalia, lo que le ha llevado a firmar su mejor racha en la condición de local de la campaña. El Castellón no pierde en su casa desde que el Huesca se impusiera (0-2) en la jornada 25, el 2 de abril. Desde entonces, ha disputado seis partidos como local en los que ha empatado ante Deportivo y Albacete (2-2) y ha vencido al Eibar (2-0), Burgos, (2-1), Almería (4-1) y Sporting.

Por tanto, de los últimos dieciocho puntos que se han disputado en el estadio SkyFi Castalia, el equipo de Johan Plat ha logrado sumar catorce y sólo se le han escapado cuatro, fruto de dos empates. Los albinegros acarician ya la permanencia en Segunda División.

Recibirá al Eldense después

Además, hay otro hecho significativo. Después de enfrentarse al Mirandés este próximo sábado, recibirá al Eldense, un equipo que tras la última jornada ha perdido opciones de subsistir en la categoría de plata. Será fundamental el duelo directo de dentro de dos semanas en la capital de la Plana donde la escuadra castellonense recibirá a los azulgranas.

«Somos merecedores del resultado y es un gran paso para conseguir la permanencia», aseguró allí el neerlandés Johan Plat, el técnico de los castellonenses, tras derrotar a la escuadra de Gijón.

Así las cosas, vendrá algo más 'liberado' a Miranda, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a regalar el partido a la tropa de Lisci, máxime con los resultados que se han producido en las últimas fechas en la Liga y teniendo en cuenta que aún no tienen certificada la permanencia, prácticamente de forma virtual, pero todavía no con los números en la mano.

El Mirandés, en cualquier caso, no se fiará y a buen seguro que ese será uno de los mensajes que trasladará estos días el cuerpo técnico a la plantilla.