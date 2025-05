El Cartagena espera al Mirandés en estado de depresión y con 7 bajas confirmadas

«Era la crónica de una muerte anunciada», señalan a este periódico desde Cartagena. Una afirmación que sirve para valorar, todavía más, lo que está ... consiguiendo un Mirandés con recursos tan limitados pero que desea apurar este domingo (18.30 horas, Cartagonova) sus opciones para conseguir el ascenso directo ante un adversario que hace más de un mes que sabe que jugará en Primera RFEF la próxima temporada.

Envidia sana sienten allí cuando recuerdan que el conjunto rojillo salvó la categoría en la última jornada de la campaña anterior y ahora se encuentra en una situación impensable. Son, a día de hoy, los polos opuestos de Segunda División. Mientras el mirandesismo mantiene la ilusión pese al empate frente al Almería del pasado domingo, en Cartagena sucede todo lo contrario y apenas hay interés en el choque que cerrará el campeonato.

«Aquí hay 9.000 abonados, pero desde que empezó la segunda vuelta a ahora ha habido una progresiva pérdida y van poco más de mil personas al campo», apunta Rubén Serrano, periodista que sigue en La Verdad la actualidad del cuadro albinegro. «De hecho, contra el Granada vino más gente de allí que de Cartagena. Aquí la gente ya se ha desentendido del todo, no ya por la situación deportiva, que también, sino principalmente por la económica y la institucional».

Las ausencias Cuñat, Sipcic, Vukcevic, Núñez y Machín van con sus selecciones; Valles está lesionado y Moreno, sancionado por tarjetas

La entidad cartagenera arrastra mucha deuda. En junio de 2024 se cuantificaba en 8,4 millones de euros, cuantía que habrá aumentado como consecuencia del devenir de la temporada. No se ha obtenido lo esperado por la venta de entradas, ni por publicidad ni por televisión al ser el colista ni, en definitiva, por los apartados a través de los que un club genera recursos.

Pero es que, unido a todo esto, los consejeros del Cartagena ya ni van al palco desde hace tres meses, se perdió la categoría hace más de uno y nadie de la entidad ha dicho nada, ni siquiera sacando un comunicado. «No sabemos nada, los jugadores no cobran al día y está todo muy dejado y desangelado... Hay un proceso de venta abierto pero no se termina de cerrar. La gente ya dice que con la 'directiva' que hay ahora no se abona el año que viene».

Los futbolistas, con el descenso consumado, ya no tienen contrato. Habrá desbandada. «Nadie, salvo Ndiaye, mantiene contrato. Los que lo tenían hasta 2026 hacen uso de la cláusula liberatoria por bajar».

Respecto al partido frente a los rojillos, cinco futbolistas internacionales del Cartagena causarán baja este domingo en el intrascendente duelo para el cuadro local, que cerrará la Liga 2024/25, ya sin nada en juego por el descenso matemático a Primera RFEF, consumado hace más de un mes, el día 13 de abril en Almería. Se han confirmado las convocatorias oficiales del portero Pablo Cuñat con la selección española sub-21; los defensas Nikola Sipcic y Andrija Vukcevic, con Montenegro; el extremo Rafa Núñez, con la República Dominicana y el centrocampista Pepín Machín, aunque oficialmente no se ha hecho pública la lista de Guinea Ecuatorial.

Todos ellos deben estar concentrados con sus respectivos países antes de este domingo. Como el Cartagena no se juega absolutamente nada, descendido y sin opciones matemáticas de adelantar al Racing de Ferrol como penúltimo clasificado, no pondrá problemas ni forzará la estancia de los futbolistas durante esta semana a las órdenes de Guillermo Fernández Romo.

El entrenador albinegro deberá tirar esta vez del filial en una convocatoria en la que no se descarta que reaparezcan el central Kiko Olivas y el centrocampista Luis Muñoz. No así el delantero Gastón Valles, que cedido por el Espanyol hace meses que se marchó a Barcelona para seguir allí el proceso de recuperación de una lesión en la espalda. La séptima baja confirmada para el domingo es la del defensa cedido por Osasuna, Jorge Moreno, por sanción al tener que cumplir ciclo de amonestaciones.

La escuadra albinegra espera a los rojillos en estado de depresión. En Cartagena se refieren a una «colección de disparates» lo que ha terminado siendo el final de esta campaña para este club.