«Carlos y Petit son perfiles que se pueden potenciar», asegura el entrenador del Mirandés Fran Justo asegura que el contraste entre sus dos delanteros hará que se mejoren el uno al otro y garantiza la llegada de un tercero

Javier Alonso Viernes, 22 de agosto 2025, 19:05

En la rueda de prensa previa al partido de hoy en Mendizorroza contra la SD Huesca, el entrenador del conjunto jabato analizaba la situación del equipo tras caer el pasado domingo en Cádiz por la mínima (1-0). Del mismo modo se mostraba algo más tranquilo tras la llegada de los últimos fichajes al equipo, además de poder contar ya en los entrenamientos tanto con el uruguayo Helguera como con el portero montenegrino Nikic. Esto le va a permitir a Fran Justo contar con un abanico más amplio de posibilidades desde el banquillo, algo que se echó en falta en tierras gaditanas.

Por otro lado, la llegada a principios de esta semana del ariete sevillano Carlos Fernández, abría el debate de si venía para competirle el puesto a Gonzalo Petit o podían llegar a jugar juntos ambos futbolistas. Fran justo aseguraba que «sus perfiles son complementarios y pueden potenciar su juego jugando juntos», abriendo la puerta a una posible titularidad de ambos este mismo sábado.

Del mismo modo, el entrenador rojillo daba por asegurada la llegada de un tercer punta al equipo de aquí a final de mercado, por lo que la dupla Carlos-Petit puede ser más habitual de lo esperado en los encuentros del conjunto jabato. «Vamos a tener un delantero más como mínimo, también llegarán más atacantes», aseguraba Justo.

En cuanto a la composición del centro del campo, quizá el sector más poblado actualmente en la confección de la plantilla, el entrenador jabato destacaba que cuenta con una base de jugadores «con muy buenas condiciones y características», pero que todavía faltan por llegar piezas en esa demarcación. También confirmaba que «es una de las posiciones en las que están entrando más de las primeras opciones», por lo que se muestra satisfecho y confiado de reunir futbolistas con diferentes atributos pero que conformen un centro del campo sólido y versátil, tal y como lo tuvo la temporada pasada Alessio Lisci.