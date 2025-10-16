Pablo López sigue fuera y el Mirandés apurará por Carlos y El Jebari para Ceuta El cuerpo técnico dedicirá tras el entrenamiento de mañana

Toni Caballero Miranda de Ebro Jueves, 16 de octubre 2025, 17:46 | Actualizado 17:58h.

El cuadro rojillo cuenta con varias dudas de cara al duelo del Alfonso Murube. Tal y como ha reconocido hoy el entrenador mirandesista, Fran Justo, el equipo no contará esta semana con Pablo López, mientras que Carlos Fernández y Salim el Jebari podrían llegar a última hora.

En el primer caso, el del habilidoso extremo del Mar Menor, una lesión en su rodilla ya impidió que pudiera ser de la partida ante el Leganés en Mendizorroza. «No pudo estar en el anterior partido, tiene un problema en la rodilla y estamos a la espera de lo que dicten los resultados», comunicaba Justo en la compartecencia previa al duelo frente al Ceuta.

También en lo relativo a la parcela ofensiva, Carlos Fernández tampoco participó contra el conjunto pepinero y Salim El Jebari, que sí lo hizo y fue de los jugadores más destacados, regaló un pase de gol a Bauzà que no llegó a la red y estrelló un disparo en el poste, sufrió un esguince leve durante el chouque. Ambos son duda para la próxima cita del conjunto mirandesista, dos bazas importantes en ataque.

«Carlos está entrenando. Vamos a ver en el último entrenamiento de mañana cómo están y apuraremos para ver si viajan», ha zanjado.

