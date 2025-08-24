Carlos Fernández: «El Mirandés está lejos de lo que queremos, pero hay que tener paciencia» El delantero rojillo debutó en la segunda parte y dio otro aire al equipo, además de protagonizar la mejor ocasión de gol

Ángel Garraza Domingo, 24 de agosto 2025, 00:07 Comenta Compartir

«Estamos cada vez más gente para la causa, que es importante. Tanto el otro día con un jugador menos como este sábado, el equipo ha estado en el partido. Se ven cosas buenas, aunque aún estamos lejos de lo que queremos, pero hay que tener paciencia y tranquilidad porque sabemos cómo es esta categoría. Esto acaba de empezar, hay que confiar porque seguro que todo va a salir bien».

Carlos Fernández fue quien departió con los medios mirandeses desplazados hasta Vitoria y quien lamentó que su testarazo en la recta final del partido no sirviera para sumar, al menos, un punto. «Es una pena, me ha salido un poco centrado, pero Dani (Jiménez) ha estado muy rápido y han sacado un rechace después. Pero contento por haber salido en la segunda parte y por intentar ayudar y unirme a la causa de mis compañeros».

El sevillano recuerda que «queda mucho, estamos en la línea correcta y trabajando con ilusión y ganas. Queremos generar los vínculos entre los jugadores que son tan importantes cuando cada año se reestructura al completo la plantilla. Hay que tener paciencia (insistió) porque ya sabemos cómo son los veranos para el Mirandés. Desde la exigencia que nos ponemos, seguro que las cosas van a ir bien».

Una de las jugadas en las que el equipo y la grada reclamó penalti tuvo lugar en las postrimerías del encuentro. Tras ser preguntado, no deja lugar a dudas. «Es mano de Pulido. No hay otra. Había mucha gente, pero la percepción que yo tenía es que el árbitro la veía claramente. Me sorprende cuando pitó mano en contra nuestra. Para mí ha sido clara y ha sido una acción determinante en el juego porque podía haber cambiado el resultado».

Muy claro se expresó el andaluz. Como también lo hizo al señalar que hay que adaptarse lo más rápido posible a Mendizorroza porque habrá que jugar unos cuantos partidos allí. Toda la primera vuelta al menos. «Sí, totalmente. Hay que cambiar el chip, he jugado en Anduva como visitante y sé la dificultad que tiene para el equipo contrario. No nos tiene que afectar y hay que encontrar la manera de que sea un fortín. Lo haremos, para volver después a Anduva».

CD Mirandés