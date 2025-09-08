El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos, abrazado por sus compañeros, vuelve a sonreír. Carlos Gil-Roig

Carlos Fernández empieza con solo tres duelos en el Mirandés a ver la luz al final del túnel

Suma 2 goles y una asistencia en los dos últimos y ya ha producido más que en toda la campaña pasada en Cádiz

Ángel Garraza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:45

Cada vez es más evidente que el Mirandés no solo ejerce de trampolín para esos futbolistas incipientes en el fútbol profesional, a los que se ... les augura un futuro muy prometedor pero que aún se deben curtir en campeonatos tan exigentes. También ejerce de bálsamo y de reencuentro consigo mismos para aquellos que por diversas circunstancias, principalmente motivadas por contratiempos de carácter físico, no llegan de hacer buenas temporadas en sus anteriores equipos. Ejemplos, asimismo hay de sobra. El último, en menos de un mes de Liga, es Carlos Fernández.

