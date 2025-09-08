Carlos Fernández empieza con solo tres duelos en el Mirandés a ver la luz al final del túnel

Cada vez es más evidente que el Mirandés no solo ejerce de trampolín para esos futbolistas incipientes en el fútbol profesional, a los que se ... les augura un futuro muy prometedor pero que aún se deben curtir en campeonatos tan exigentes. También ejerce de bálsamo y de reencuentro consigo mismos para aquellos que por diversas circunstancias, principalmente motivadas por contratiempos de carácter físico, no llegan de hacer buenas temporadas en sus anteriores equipos. Ejemplos, asimismo hay de sobra. El último, en menos de un mes de Liga, es Carlos Fernández.

Es un jugador que, en condiciones normales, no podría estar en la órbita del club rojillo. Se trata de un futbolista con una dilatada experiencia en Primera División, competición en la que ha defendido a Sevilla, Granada y Real Sociedad, con casi un centenar de duelos acumulados en la élite.

Sin embargo, en las últimas campañas no ha tenido suerte. Las lesiones, hasta 15 dolencias en los últimos 8 años, con roturas de ligamento cruzado incluidas, le frenaron la progresión que tendría que haber seguido. En Cádiz también las padeció, aunque de menor calado. Allí el sevillano solo pudo marcar un gol en los 32 encuentros que disputó (en 18 lo hizo como titular).

Pues bien, en el conjunto jabato ya ha producido más que en toda la anterior temporada en la Tacita de Plata. Suma dos tantos en los dos últimos encuentros y una asistencia (a Bauzá en el primer tanto al Albacete). Está recuperando sensaciones.

El director deportivo de la entidad mirandesista, Alfredo Merino, no desaprovechó la ocasión para destacar y, al mismo tiempo, agradecer la presencia en el Mirandés del punta cedido por la Real Sociedad. Aunque en un primer momento pudiera parecer que era bajar un escalafón al pertenecer a un club de Primera y haber tenido estos años cartel para entidades con mayores pretensiones que la modesta rojilla, tiene visos de confirmar que ha sido una decisión de lo más acertada por todas las partes implicadas.

En el equipo de Miranda, sin la presión que existe en cualquier otro club a todos los niveles (afición, entorno, medios de comunicación, etcétera...) va camino de recuperar la condición de jugador que hasta hace no mucho fue.

Debutó como futbolista del Mirandés en la segunda jornada del campeonato, ante el Huesca. Disputó los minutos finales y ya entonces, en apenas un rato, fue el hombre que más peligro creó en un partido para olvidar. Suya fue la jugada más clara de gol de los locales en Mendizorroza con un remate que el exmirandesista Dani Jiménez evitó que se colara en el fondo de la red con una fenomenal intervención.

Ya se atisbaba que podía tener su peso en el equipo. Y por su veteranía. A pesar de sus 'solo' 29 años, en un bloque como el que dirige Fran Justo, no cabe duda de que es así. Pero solo fueron unos minutos. En la siguiente semana, en cambio, ya se estrenó como goleador al transformar un penalti (hay que marcarlo). Y en la última que se ha jugado hasta la fecha, en Albacete, aprovechó una magnífica asistencia al espacio para picar el balón y cruzar fuera del alcance de Mariño, además de dar el pase de gol a Bauzà para que éste anotara de un impresionante zurdazo.

En definitiva, más allá de sensaciones, que también, ya ha marcado, en unos minutos, más dianas que en toda la temporada pasada con el Cádiz. Se prevé que vuelve a recuperar la felicidad futbolística.

Reflexión «Creo en el talento joven y en lo que yo pueda aportar como jugador algo más veterano»

«Todos queremos aprender y que enseguida se creen esos vínculos entre los futbolistas, siempre necesarios en una plantilla nueva», manifestó el punta andaluz tras el duelo frente al Huesca, a la vez que pedía tranquilidad y paciencia.

«Creo en el talento joven, y aquí lo hay, y en lo que yo pueda aportar como jugador algo más veterano. Para mí era uno de los sitios mejores para venir y tener tanto continuidad como rendimiento», subrayó.