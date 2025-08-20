Cardero se suma para reforzar la medular del Mirandés El centrocampista, que cumple 22 años el próximo lunes, llega cedido por el Oviedo

El Mirandés y el Oviedo lo harán oficial hoy, salvo contratiempo inesperado. Álex Cardero (Lugones, 21 años) es nuevo efectivo de la plantilla rojilla. Todo ello después de que el club de origen y el futbolista alcanzaran un acuerdo para ampliar la vinculación del jugador ovetense hasta el 30 de junio de 2028. Uno de los requisitos del préstamo era esta ampliación del vínculo con la entidad asturiana.

Cardero, que debutó con el primer equipo carbayón en 2021, se formó en El Requexón desde categoría prebenjamín, mostrando una progresión que le llevó a ser importante la pasada campaña en el fútbol profesional. En la categoría de plata, el canterano disputó un total de 26 partidos, 23 de ellos la temporada pasada, en la que anotó un gol (precisamente al Mirandés) y dio una asistencia.

Con esta renovación, el Oviedo reafirma su apuesta por un proyecto a largo plazo. Al haber ascendido a Primera División en la capital del Principado creen que lo más conveniente es que se curta en la categoría de plata porque si permanece en la actual plantilla dispondría de un número escaso de minutos, lo que frenaría su progresión.

Y qué mejor sitio para hacerlo que a orillas del Ebro, en un Mirandés que responde a la perfección al perfil que se busca. Menos de dos meses después del histórico ascenso a la élite en el Oviedo-Mirandés, Cardero pone dirección a Miranda de Ebro, donde peleará por lucirse para tener ficha en el primer equipo carbayón la próxima campaña.

El jugador se despidió ayer del resto de compañeros en El Requexón antes de poner rumbo a Miranda con una cesión que se hará oficial de maner a inminente.

