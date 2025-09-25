«Hacer un buen partido y ganar cambiaría la creencia de que Mendizorroza beneficia al rival»
El técnico de los rojillos subraya que «tenemos muchísimas ganas de hacerlo delante de nuestra gente»
Ángel Garraza
Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:06
El preparador del Mirandés lo tiene muy claro. «La mejor manera de cambiar esa creencia que puede haber acerca de que jugar en Mendizorroza como local beneficia al rival es intentar hacer un buen partido contra el Zaragoza y, ojalá, ganar». Así lo ha manifestado Fran Justo a primera hora de la tarde de este jueves con motivo de la previa del choque que se disputará el próximo viernes en Vitoria.
«Tenemos muchísmas ganas de hacerlo delante de nuestra gente», ha subrayado instantes antes de señalar que «la realidad es que sólo hemos tenido dos oportunidades de poder hacerlo a pesar de que van seis jornadas. Este viernes tenemos la tercera y ojalá seamos capaces de dar la vuelta a esto para tener una gran noche todos juntos».
El entrenador mirandesista estima que se ha ganado más a domicilio porque fuera «hemos tenido más ocasiones de hacerlo y además hemos tenido la mala suerte de recibir al equipo más en forma de la categoría, el Deportivo, y en el partido frente al Huesca nos encontrábamos a principios de nuestra preparación».
Confiesa, eso sí, que «tenemos que dar un paso, estar mejor con balón, más organizados cuando no lo tengamos, no cometer errores no forzados porque esos partidos se han abierto por fallos nuestros y, a partir de esto, persistir y trabajar porque estoy convencido de que durante el año tendremos muy buenos partidos en nuestra casa, con nuestra gente, a la que se lo debemos. Tenemos muchísimas ganas de conseguirlo».
Llega un Zaragoza histórico pero que lleva trece temporadas en Segunda División, que se presentará sin ganar aún esta temporada y penúltimo en la tabla. No obstante, el míster de Ourense asume que todo esto les hace estar con la máxima alerta posible. «Sí, desde luego. Además llevamos unas jornadas en las que los que están últimos o penúltimos ganan a los de arriba. Esto es Segunda División».
Recuerda que «todos nos estamos posicionando, hasta el primer tercio de campeonato al menos no se pueden hacer análisis reales en cuanto a la clasificación. Hay muchas casuísticas en torno a los equipos, esto está comenzando. El Zaragoza tiene una gran plantilla, con jugadores que hace poco estaban en Primera División y seguro que va ser un partido muy complicado».
«Pablo Pérez va a debutar este viernes, no sabemos cuánto tiempo, pero va a ser importante para la plantilla»
Preguntado por el estado de Pablo Pérez, el carrilero que no ha podido debutar por lesión, ha asegurado que está ya para jugar. «Esta semana es la primera que ha entrenado prácticamente todo con el grupo y mañana (por este viernes) va a estar en condiciones de poder debutar, seguro que va a debutar. No sabemos cuánto tiempo, pero lo va a hacer».
También se le ha cuestionado por Eto'o, el único de los tres que no se ha estrenado aún como rojillo sin mediar contratiempo físico alguno. «Es un caso diferente, llegó de los últimos, estamos en ese proceso con él, tres jugadores empezaron a trabajar el 2 de septiembre con nosotros y es un chico que tiene muchas condiciones, por eso hemos decidido que esté aquí con nosotros».
Añadió, en este sentido, que «estamos trabajando con él; tiene que entender dónde se tiene que posicionar, cómo tiene que presionar, la manera de saltar a esa presión... Todo esto necesita tiempo porque es un futbolista que viene de competir en Tercera RFEF. Creemos mucho en él, tiene gol y confianza, seguro que va a ser importante a medio plazo». La duda es Hugo Novoa.
