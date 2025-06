Mucho más que un botín de tres puntos

La escuadra capitaneada por Alessio Lisci cumplió con su deber y protagonizó un triunfo placido en Cartagena, pero el duelo correspondiente a la última jornada ... de la temporada regular también dejó otros brotes verdes en el equipo. Por todo ello, pese a que el deseado ascenso directo no dijo presente en Cartagonova, los rojillos aprovecharon la ventana de oportunidad para salir reforzados de cara a la eliminatoria venidera.

En primer lugar, cabe destacar que el equipo del Ebro no mostró ninguna secuela del duro golpe psicológico encajado ante el Almería. La joven plantilla jabata se repuso, incluso cuando no se habla de caídas como tal, y saltó al feudo albinegro con colmillo, verticalidad y muchísima personalidad.

Dispuestos a llevarse el choque desde el minuto uno, los de Miranda no sólo dejaron ver que no se conformaban con su plaza de 'play off', sino que también evidenciaron un clara mejoría de cara a puerta. Eficacia goleadora facilitada, en parte, por el rival, un débil Cartagena, pero que a buen seguro ayudará a ganar confianza tras dos jornadas, la de Córdoba y la ya citada ante los indálicos, en la que la falta de puntería tuvo un peso notable en el desarrollo de los encuentros.

Por otra parte, varios de los pilares del equipo demostraron una vez que llegan en un buen pico de forma a la recta final del curso. Para muestra, el rendimiento de Gorrotxa, Juan o Raúl, entre otros. Esto se traduce en un seguro de vida para el horizonte más cercano, puesto que el Racing exigirá la mejor versión de la plantilla para llegar a cotas más altas.

Otro punto a favor del cuadro jabato es la gran regularidad y equilibrio del que sigue haciendo gala en cada cita. Rara vez ha dado muestras de cansancio, pero menos aún de desconcentración o de equipo partido. El de ayer, frente al colista, era un duelo trampa en el que la amenaza de relajación podía sobrevolar, incluso asomó la pata con el gol de los locales, pero la mentalidad del equipo acabó imponiéndose como un rodillo.

En definitiva, el Mirandés viajó a Cartagena con el único deber de sumar tres puntos y esperar otros resultados, pero se llevó un botín mucho más valioso para Miranda. Confianza y crecimiento para seguir en la pelea. Por último, dentro de los intangibles, la unión con la parroquia mirandesista es total y las caras de los jugadores al salir de vestuarios dejaban a las claras que están más convencidos que nunca de sus opciones de subir a Primera, la del que sabe que hay un plan y puede triunfar. Eso, sumado a las decenas de fotografías que se realizaron con unos seguidores que no van a aflojar en esta oportunidad histórica.