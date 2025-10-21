El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bauza se lamenta durante la cita ante el Zaragoza. Avelino Gómez

Bauza es el primer jugador del Mirandés con cinco tarjetas y se pierde la cita ante el Racing

El mediocampista se ha convertido en un fijo para Justo; el cuadro cántabro no contará con el exrojillo Sangalli y Michelin por sanción

Ángel Garraza

Martes, 21 de octubre 2025, 18:05

Rafael Bauza (20 años) es el primer miembro de la plantilla mirandesista que llega a las cinco tarjetas amarillas, lo que acarrea un partido de ... suspensión, que deberá cumplir este próximo sábado, 25 de octubre, con motivo de la undécima jornada de Liga, que medirá al Mirandés con el Racing de Santander (21 horas, Mendizorroza).

