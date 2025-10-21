Bauza es el primer jugador del Mirandés con cinco tarjetas y se pierde la cita ante el Racing

Rafael Bauza (20 años) es el primer miembro de la plantilla mirandesista que llega a las cinco tarjetas amarillas, lo que acarrea un partido de ... suspensión, que deberá cumplir este próximo sábado, 25 de octubre, con motivo de la undécima jornada de Liga, que medirá al Mirandés con el Racing de Santander (21 horas, Mendizorroza).

El promedio del futbolista que recaló en el equipo de Miranda a préstamo del Espanyol es de una cartulina cada dos encuentros. Las vio ante Granada, Albacete, Andorra, Zaragoza y el pasado fin de semana contra el Ceuta, por lo que llega al primer ciclo de amonestaciones.

Se trata de una baja sensible para Fran Justo. No en vano, ha sido titular en los últimos ocho encuentros de los 10 que, en total, se han disputado del campeonato. Solo se ha perdido los dos primeros compromisos, pero porque entonces no se había incorporado aún a la disciplina del conjunto mirandesista.

Recaló la última semana de agosto, con las dos primeras citas ligueras ya transcurridas. Desde entonces, ha sido indiscutible en la medular y uno de los destacados dentro de un tono muy gris que ha mostrado el equipo en estos primeros meses de competición.

Suma 667 minutos en el campeonato doméstico en defensa de los intereses del bando rojillo. Tiempo en el que ha podido marcar dos goles, de similar factura, ante el Albacete (1-4 a favor) y en Vitoria ante el Deportivo (1-5). Las dianas llegaron tras sendos tiros desde la frontal del área.

Juan Gutiérrez, mientras tanto, se mantiene con las cuatro que había visto con anterioridad y, por esa circunstancia, no se perderá el choque ante su exequipo. Tres amonestaciones acumulan Barea, Marino Illescas y Martín Pascual.

En cuanto al plantel de Santander, dos son las ausencias que tiene seguras por sanción disciplinaria el entrenador del cuadro cántabro, el exrojillo José Alberto López. El carrilero (está jugando de lateral y extremo) Marco Sangalli, así como el lateral derecho Clement Michelin fueron expulsados hace dos jornadas de El Molinón en el duelo contra el Racing. El castigo se cuantificó en dos partidos para cada uno.

Tras protestar al árbitro y protagonizar labores de menosprecio cumplieron el primero de los dos encuentros el pasado fin de semana en El Sardinero ante el Deportivo y tendrán que descansar en el siguiente frente al Mirandés.