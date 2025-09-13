«Es abultado» un resultado que «nos sirve de aprendizaje»

Ángel Garraza Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:47 | Actualizado 21:52h. Comenta Compartir

«Nos llevamos una hostia fuete, un gran aprendizaje. El equipo está unido, que es lo importante. Tenemos ganas de analizar el partido para corregir los errores y de enfocarnos en el 'finde' que viene. El resultado ha sido un poco abultado. Igual que el de la semana pasada fue a nuestro favor, esta semana ha ido en nuestra contra pero así es el fútbol», indicó Rafel Bauzà el goleador rojillo en una tarde para analizar al objeto de subsanar errores.

¿Qué se puede aprender? Verán el vídeo en los próximos días, pero ya indica que «somos un equipo muy joven con mucho margen de mejora», sostiene el jugador cedido por el Espanyol. «Tenemos que enfocarnos más en corregir este tipo de errores: metemos el 1 a 2 y decidimos asumir un riesgo innecesario. Eso conllevó que nos marcasen el 1 a 3 muy rápido, lo que condicionó el partido».

Sea como fuere, al recortar distancias veían que se podía igualar el marcador del encuentro. «Sí, sí, el gol nos ha dado un chute de energía tanto a a la afición como a los que estábamos dentro, pero no hemos sabido gestionar de la mejor manera el momento en que íbamos 1 a 2; eso nos sirve para aprender y mejorar todos».

El efectivo jabato reconoció que «la sensación no es la misma de meter gol cuando ganas que hacerlo cuando pierdes. No ha valido para empatar ni para ganar, aunque en el aspecto personal sí que estoy contento. Ojalá vengan más goles y a seguir trabajando».

Una goleada en contra y en casa no es plato de buen gusto. ¿Qué les ha dicho el entrenador ahora en los vestuarios? «Pues que estemos tranquilos. Vamos a analizar bien el partido, todo lo que ha pasado, ver los errores para corregirlos y mejorar».

Tanto desde el cuerpo técnico como los propios futbolistas tienen muy interiorizado que hay mucho margen para evolucionar toda la plantilla. «Hay muchos aspectos de mejora», admite el jugador que ya lleva dos dianas en el cuadro jabato. «Nos ha dicho que cabeza arriba y a seguir trabajando».

Queda mucho todavía. Sólo se han cumplido cinco jornadas y la temporada y la competición da muchas vueltas. Es lo que espera el equipo mirandesista.

Temas

CD Mirandés