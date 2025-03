«La base del éxito del Mirandés es el trabajo, que nunca engaña»

Ángel Garraza Lunes, 3 de marzo 2025, 23:49 Comenta Compartir

El Mirandés cerró la jornada número 29 en tercera posición, con 51 puntos y la salvación ya en el bolsillo. Alessio Lisci, entrenador del conjunto rojillo, quiso destacar anoche en sala de prensa que «queda mucho, nuestro objetivo es hacer el mejor partido posible contra el Oviedo, seguir apretando y seguir disfrutando y a partir de ahí, a ver hasta dónde nos llega. Queremos hacer un partidazo el sábado y aprovechar esta semana tan corta que tenemos para prepararlo».

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando en agosto todos daban como colista al Mirandés y ya está salvado en marzo? «Lo que se me pasa por la cabeza es que el trabajo nunca miente, todo es el trabajo, es la base de todo y de todos los éxitos», respondió el técnico del cuadro jabato, quien aprovechó para afirmar que «tengo muy claro que si no llega a ser por las lesiones la temporada pasada nos habríamos salvado varias jornadas antes del final».

Con trece jornadas aún por delante y el objetivo prioritario alcanzado, lo que también remarcó es que no habrá ningún atisbo de relajación. «No va a ser una labor difícil motivarles por lo que ha demostrado el equipo, no habrá problema, ya te digo que relajación no va a haber, no sé qué pasará, se puede ganar o perder un partido, pero no se va a dejar llevar este equipo». Aunque fuese lunes, destacó que «ha habido un gran ambiente» y agradeció el apoyo «en todo momento» de los Jabatos. Sobre todo, el que le dieron en los malos momentos, la pasada campaña.

