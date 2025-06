Bañuelos: «Este Mirandés es el mejor equipo tácticamente de la categoría»

Mirandeses por el mundo. Hay unos cuantos y si siempre han alardeado de su ciudad y del equipo rojillo, dejando claro su lugar de procedencia, ... ahora lo hacen con más orgullo si cabe porque el humilde conjunto jabato está copando la actualidad del mundo del fútbol. Uno de ellos es el entrenador que sacó al Mirandés del barro al ser el inquilino del banquillo que protagonizó el último ascenso de Tercera a Segunda B en 2009: Julio Bañuelos.

Fiel seguidor del conjunto mirandesista desde su asiento de General cuando las circunstancias se lo permiten es otra voz autorizada para hablar de su equipo. Y aquí lo tiene muy claro: «El Mirandés, tácticamente, es el mejor conjunto de Segunda, sin duda».

Lo ha visto en numerosas ocasiones a lo largo de esta temporada, y aunque ahora se encuentra en Jakarta al objeto de impartir conferencias y no puede seguir en vivo, desde su localidad, los encuentros de 'play off', ha recopilado los suficientes datos como para asegurar que es «el mejor de la categoría sin balón. Con él, es uno de los más destacados, pero es que cuando no lo tiene es increíble, no ha habido nadie más que haya sido mejor en todo el campeonato».

Todo ello, fruto de la labor que realiza el cuerpo técnico de Alessio Lisci. Para este mirandés es el principal responsable de la buena trayectoria que ha mantenido el Mirandés hasta el último minuto. «Es una barbaridad cómo tiene trabajado el bloque», enfatiza. Define al técnico romano como «muy bien preparado, estudioso y muy completo».

De hecho, Bañuelos confiesa que no se pierde una sola rueda de prensa del entrenador mirandesista. «Me gusta escuchar a los entrenadores, pero principalmente a Lisci», asegura.

Subraya que el italiano tiene «todo atado» y ahí radica la óptima trayectoria de un Mirandés que tiene a casi todo un país rendido. «No soy nadie para decir qué es lo que tiene que hacer este sábado en la vuelta de la final, pero lo que sí sé es que tiene mucha confianza en sus jugadores».

Ampliar Con Marcelino, entonces entrenador del Zaragoza (verano de 2008). A. Gómez

Cree que «igual no dispone de tantas individualidades como otros rivales, pero como equipo, es el mejor», sostiene de forma categórica. Una opinión que no vierte ahora, sino que ya ensalzó la campaña pasada, cuando el cuerpo técnico logró la salvación frente al Amorebieta el último día. «La Segunda División me encanta, es una competición muy atractiva».

Durante la conversación con él sale a relucir, lógicamente, su última etapa como preparador del primer equipo de su ciudad. Consiguió lo difícil, que los rojillos dejaran la Tercera División después de unos intentos que no se habían plasmado con anterioridad, en algunos casos por auténtica mala suerte. Asumió las riendas del banquillo en 2008, lo subió esa misma temporada de categoría y lo mantuvo el año siguiente en la división de bronce. «Lo nuestro en Tercera era una obligación, como lo es ahora para el Oviedo».

Es consciente de que su ascenso está enmarcado en los 'momentazos' de la historia más reciente de este club: el 'lemonazo', los ascensos en Palma de Mallorca, el 'fiasco' ante el Guadalajara pero que sirvió, tras ver la respuesta de la hinchada jabata, de punto de partida para lograrlo un año después, las semifinales de Copa...

Al igual que intenta ahora el Mirandés, ascendió tras pasar por un 'play off'. A este periódico, entonces, le vaticinó que subiría en la fase de ascenso. Se cumplió su palabra porque ganó los seis encuentros. De cara a mañana no sabe lo que ocurrirá porque es impredecible determinarlo. «Cualquier detalle cuenta», afirma antes de resaltar que tiene plena confianza en Lisci y en unos jugadores que se han dejado la piel por hacer feliz a una ciudad.

De la que él forma parte; ahora dando cursos y conferencias a entrenadores en Indonesia; primero, en Bali y ahora, en Yakarta (cerca de su hermano, PJ), donde ya residió cuando fue segundo de Luis Milla y primer técnico del Persija Jakarta.

Regresa a Miranda la próxima semana. Su intención es sumarse, a partir de entonces, a algún proyecto que le motive de la zona y su deseo, aunque sabe que no será sencillo, es ver a su Mirandés en Primera División.