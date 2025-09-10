Bañuelos ya jugó y ganó de local como futbolista del Mirandés en Mendizorroza

Cuando se conversa con Julio Bañuelos (Miranda, 1970) es inevitable preguntarle por el Mirandés, al que sigue desde Anduva cuando está cerca y también desde ... la distancia cuando le separan muchos miles de kilómetros de su casa. Estuvo en Mendizorroza para presenciar en directo el partido ante el Huesca y los otros tres, los ha podido ver a través de la televisión. «Tiene muchísimo mérito. La decisión de contar con esos jugadores que llegaron a última hora ha sido un acierto. Está empezando, pero pinta muy bien».

Jugar como anfitrión en una casa alquilada durante unos cuantos meses es un hándicap, un hecho que, por cierto, ya vivió él como jugador rojillo aunque por menos tiempo del que va a tener que pasar ahora el Mirandés hasta regresar a Anduva.

«Tengo muy buenos recuerdos. Fue en la temporada 1989/90, acabábamos de ascender de Tercera a Segunda B y recuerdo perfectamente que teníamos a Tomás Balbás de entrenador y fue un año muy bonito. Nos mantuvimos bien y jugamos como local tanto en Mendizorroza como en el campo del Casco Viejo, que en el Ferial recibimos al Teruel (2-1 vencieron los jabatos en una tarde infernal) . En Vitoria ganamos al Numancia por 4-0».

El motivo de jugar como local fuera de casa se debió a que el césped se había levantado para sembrarlo. También recibieron en 'Mendi' al Durango, duelo que terminó con tablas en el marcador (0-0). «Me acuerdo que hubo un masivo desplazamiento a Vitoria de la gente de Miranda».

Bañuelos, en este sentido, tiene muy presente que el actual Mirandés está capacitado para seguir esos pasos en cuanto a victorias en el exilio. «Al principio faltaba gente por venir , pero ya se ha confeccionado la plantilla».

A su juicio, «es gente que está demostrando desparpajo y la verdad es que el cambio ha sido brutal con respecto a las dos primeras jornadas. Es digno de alabar el trabajo del nuevo entrenador y del secretario técnico. Los dos últimos partidos han sido muy buenos. Es pronto, esto es larguísimo, pero soy optimista y muy positivo con este equipo».