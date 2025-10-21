El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lolo Escobar ha sido el último técnico del Mirandés cesado, hace tres años y nueve meses. Avelino Gómez

Un banquillo del Mirandés nada caliente en Segunda

El club sólo ha destituido entrenadores en tres temporadas de las doce que suma en LaLiga y todos ellos cayeron al final de la primera vuelta o avanzado el segundo tramo de competición

Ángel Garraza

Martes, 21 de octubre 2025, 23:19

Comenta

No se puede decir que el del Mirandés sea un banquillo caliente. Ni mucho menos. Todo lo contrario. En una Liga como la de Segunda ... División en la que la paciencia es inexistente y donde en sólo diez partidos ya se han producido cuatro relevos en Castellón (destituido Johan Plat), Cultural Leonesa (Raúl Llona), Sporting de Gijón (Garitano) y Zaragoza (Gabi), el club rojillo es la excepción. Una vez más.

