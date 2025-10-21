Un banquillo del Mirandés nada caliente en Segunda

No se puede decir que el del Mirandés sea un banquillo caliente. Ni mucho menos. Todo lo contrario. En una Liga como la de Segunda ... División en la que la paciencia es inexistente y donde en sólo diez partidos ya se han producido cuatro relevos en Castellón (destituido Johan Plat), Cultural Leonesa (Raúl Llona), Sporting de Gijón (Garitano) y Zaragoza (Gabi), el club rojillo es la excepción. Una vez más.

No sigue en casi nada el modo de actuar del resto de rivales en los distintos apartados inherentes a cada equipo. En esto, tampoco. La preocupante situación del conjunto mirandesista, penúltimo clasificado y, por lo tanto, en plaza de descenso más de dos años después ha conllevado la lógica inquietud entre la hinchada rojilla. Una percepción que es prácticamente unánime a causa de la marcha de un equipo que no termina de carburar ni de evolucionar a las puertas ya del mes de noviembre.

Como siempre en estos casos se escuchan voces a las que en los últimos tiempos hay que añadir los mensajes en las redes sociales, en los que el entrenador de turno está en el centro de la diana. En esta ocasión, se trata de Fran Justo, de quien en la entidad rojilla esperan que dé con la tecla para que el Mirandés progrese como lo ha venido haciendo todos estos años atrás conforme avanzaban los meses.

A nadie se le escapa, y sólo hace falta seguir de cerca el día a día futbolístico de la categoría de plata, para saber que en cualquier otro sitio quizás se podría haber tomado ya otra decisión. De hecho, los ejemplos señalados en el primer párrafo del artículo dan fe de ello. Nadie tiene dudas al respecto.

El Mirandés es diferente. Ya sea por filosofía e ideario, porque el máximo responsable del club entiende que se requiere paciencia en un bloque que ha empezado de cero, o por cuestiones puramente de índole económico. Con dos triunfos, ambos a domicilio, en diez encuentros, un solo punto obtenido de los doce que se han puesto en juego en 'su' casa de Mendizorroza (en el que amarró acabó pidiendo la hora ante el Leganés) y en claro retroceso en la clasificación el preparador gallego empezó ayer a preparar la cita ante el Racing de Santander, que tendrá lugar el próximo sábado.

No habrá, de momento, movimientos como no los hubo en ocasiones precedentes, cuando sus colegas que abandonaron la disciplina del cuadro mirandesista por decisión del consejo de administración en la persona de su presidente Alfredo de Miguel, lo hicieron mucho más tarde.

Bien es cierto que se han contabilizado entrenadores que dejaron el cargo sin haber tocado puestos de descenso: Gonzalo Arconada, en la temporada 2013/14, y Lolo Escobar, en la 21/22. Con el primero, el cuadro de Miranda llegó a ser líder en la jornada cuarta. En diciembre se encontraba un punto por encima del descenso cuando fue relegado por Carlos Terrazas (tras 18 jornadas).

El segundo, por su parte, dejó el banquillo jabato en el mes de febrero de 2022, después de 27 citas, avanzada ya la segunda vuelta tras caer por 0-3 ante el Sporting. El Mirandés era 17º, con 30 puntos, cinco más por encima del descenso a lo que hoy es Primera RFEF.

La trayectoria, actualmente, es distinta porque es penúltimo en la tabla aunque el hecho de que hayan pasado diez fechas del calendario hace que todo esté muy apretado en términos clasificatorios. En este sentido, los próximos resultados podrían ser determinantes en uno o en otro sentido si resultan o no satisfactorios. El siguiente adversario es el líder de la categoría.

Pero los cambios, cuando han llegado, se han producido mucho más tarde. A los citados Arconada y Escobar se sumó Carlos Terrazas. El club anunció la marcha del bilbaíno el día 1 de diciembre de 2016. Con el vizcaíno al frente de las operaciones, el Mirandés estaba peor que ahora. Era colista tras encadenar nueve duelos sin ganar con el bagaje de tres empates y seis derrotas. Se mantuvo en el cargo, desde que llegó para sustituir a Arconada en 2013, tres años. En su último ejercicio como capitán del barco dirigió al equipo en 16 duelos, por lo que fue relevado en el tramo final de la primera vuelta del campeonato. Ahora han transcurrido diez y lo que es seguro es que Justo se sentará dentro de tres días en el lugar habilitado para el Mirandés como conjunto local en Mendizorroza.

Otro dato que sirve para poner de manifiesto las diferencias existentes entre la entidad mirandesista y el resto de competidores es que en doce temporadas que acumula el equipo jabato en LaLiga sólo se han producido cinco ceses; y tres de ellos, tuvieron lugar en una misma campaña, la 16/17.

A la salida de Carlos Terrazas se sumó la posterior de Claudio Barragán, que apenas duró cuatro partidos en el Mirandés y, posteriormente, de Javier Álvarez de los Mozos, quien tras ser el ayudante del vasco protagonizó su única aparición en el fútbol profesional como primer inquilino de un banquillo. Permaneció dos meses en los que sólo consiguió un triunfo.

Pablo Alfaro llegó para continuar en Segunda B porque ya era muy complicado levantar la cabeza de un conjunto moribundo y hundido en el último puesto de la tabla. El aragonés no consiguió el curso siguiente el objetivo del ascenso, cayó en el 'play off' y no se le renovó el contrato después de concluir la temporada.

La última referencia de un cesado data de 2022. Hace casi cuatro años cuando Escobar terminó antes de tiempo su periplo por el equipo de Anduva. Desde entonces, no ha habido destituciones durante una temporada. Todo un récord en una categoría con banquillos tan calientes.