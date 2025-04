«¿Bajón del Mirandés ahora? No, para nada, hay mucha ilusión»

Ángel Garraza Martes, 15 de abril 2025, 15:16 Comenta Compartir

«Es verdad que hay que cuidar esos detalles porque nos están penalizando mucho, el equipo está haciendo muchas cosas bien pero por esos detallitos en los últimos minutos nos quitan puntos. Estamos siempre cerca de ganar, tanto fuera como en Anduva, y tenemos que seguir en esa línea porque seguro que nos va a dar más que quitar», ha señalado Alberto Reina tras la sesión matinal del martes.

Falta de concentración en los instantes finales, estar metidos hasta más allá del minuto 90.... ¿cuáles son los detalles que hay que pulir en esta recta final? «Sí, pueden ir por ahí. El partido del otro día creo que el detalle fue no meter el tercero. El equipo tuvo cinco ocasiones claras, siguió con esa ambición en Anduva, no las metes y el otro equipo, sin tirar a puerta prácticamente en la segunda parte, encuentra en un centro un penalti y nos quedamos con cara de tontos después de haber hecho una segunda parte sobresaliente», ha indicado a EL CORREO.

Y es que más que perder, reconoce que «duele mucho la forma». Y es que «casi ningún contrario ha demostrado ser superior al Mirandés, te ves bien y, sin embargo, pierdes los puntos. Esto es el fútbol. A veces con poco te da mucho y otras veces, con mucho, no te da nada».

Hay quien puede pensar que tras tres partidos en los que sólo se ha obtenido un punto, llega un bajón del equipo en la recta final. «No, no, para nada», responde sin dudar el centrocampista rojillo. «Estamos enfocados en el partido a partido, se trabaja de forma espectacular, desde el primero al último, el equipo tiene hambre, mucha ilusión y queremos ganar todos los partidos. Vamos a ir a Gijón con todo y a ver hasta dónde nos da, pero las ganas son las mismas que cuando teníamos el primer objetivo».

Tiene claro que el equipo se encuentra en un óptimo estado en el aspecto físico, tal y como se demostró en la segunda mitad ante el Dépor. «Sí, sí, el preparador físico está siempre apretándonos, no se suele hablar de él, pero tenemos un gran preparador que nos tiene a todos como motos. Esto se demuestra en los que entran. Se sumó Adrián (Butzke), que no había tenido muchos minutos, y demostró que está para jugar, muy bien».

Toca este viernes visitar a otro rival histórico, que está en muchos apuros, y jugar en otro estadio histórico, como ya sucedió ante el Zaragoza. ¿Ve muchas similitudes entre uno y otro partido? «No, cada partido es diferente aunque juegues contra el mismo. El Sporting ha cambiado de entrenador y ya estamos viendo sus características».

El percance de Pani

El choque de la primera vuelta jugado en Anduva ante el cuadro gijonés estuvo marcado por el percance que sufrió Panichelli en el primer tiempo. ¿Sirve de referencia el resto de lo que pasó en aquel partido para el viernes? «Hablando de lo que yo sentí, fue muy raro. Ver a un compañero tan mal, la verdad es que me sacó un poco del partido. Intenté hacerlo lo mejor posible, pero no se me quitaba de la cabeza. Todo pasa a un segundo plano cuando crees que puede haber un riesgo tan grande», revela el de Chiclana de la Frontera.

Considera que el duelo de este viernes «no tendrá nada que ver. El Sporting tiene otro entrenador, era en otra fecha, ahora estamos en el final, que es lo más importante y el contexto es diferente».

A domicilio «Ningún rival ha sido superior a nosotros; tenemos menos puntos fuera de los que nos merecemos»

Acerca de dónde estima que puede estar la clave para que el Mirandés se adjudique por primera vez en este 2025 los tres primeros puntos en calidad de visitante, responde que «en ser nosotros. En trabajar, los últimos partidos fuera de casa han estado bien aunque los resultados no han sido favorables, pero el Mirandés nunca ha sido inferior al rival, ni en Granada, ni en Elda, Albacete o Zaragoza. Hemos hecho menos puntos de los que hemos merecido».

¿Cómo se encuentra Alberto Reina tanto mental como físicamente a estas alturas del curso? «Muy bien, aquí estoy super a gusto, el día a día con el grupo es espectacular, competir con estos animales es muy fácil y disfrutando mucho».

Futuro «Estoy enfocado en el día a día, en el fútbol y en esta situación privilegiada que tenemos; para lo otro, ya está el agente»

La temporada encara su tramo final, pero Reina «está enfocado en el día a día, en la situación privilegiada que estamos; quién nos lo iba a decir, que estamos peleando por todo. Para el año que viene, cada uno tenemos nuestro agente, que es el que tiene que moverse y hablar con quien tenga que hablar. Nosotros, enfocados en el fútbol que es donde debemos tener la cabeza».

