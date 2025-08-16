Arranca una Liga con nuevos candidatos y retos diferentes

Por más que se repita que el fútbol no son matemáticas y que es precisamente eso lo que le da un mayor atractivo a esta ... competición, temporada tras temporada nos encontramos con que en el momento en el que se levanta el telón de la Liga empiezan a hacerse las quinielas sobre cuáles van a ser los candidatos al ascenso, cuáles las escuadras que van a estar condenadas a descender y si habrá o no equipos que den la campanada en la temporada que en Segunda es tan larga.

Si se echa mano de la historia que atesoran los veintidós equipos que van a medir sus fuerzas este año en la División de Plata no cabe duda de que los primeros conjuntos que se vienen a la mente de los aficionados para situarlos en lo más alto de la tabla son los que esta temporada han regresado, muy a su pesar a Segunda, los tres que cayeron en la última Liga; es decir, Valladolid, Las Palmas y Leganés.

Para las tres escuadras el objetivo tiene que ser, sin duda, el ascenso, pero habrá que ver si las plantillas de estos clubes se acomodan a jugar en Segunda y son capaces de enfilar pronto el camino del regreso. Si se echa la vista atrás y se mira qué ocurrió con los que en la última campaña estuvieron en su misma situación, léase Almería o, sin ir más lejos el rival de los rojillos en el estreno de esta temporada, el Cádiz, queda claro que los deseos no se cumplen tan a menudo como se desearía.

Además, una temporada más, conjuntos históricos que lo han sido también en Primera en el pasado seguirán estando ahí como eternos candidatos. En este capítulo incluir a unos o a otros es más una cuestión de preferencias de los aficionados.

Estos equipos, eternos aspirantes, afrontan la temporada con ciertas obligaciones, mientras que los recién ascendidos el reto al que se enfrentan es el de mantener la categoría y sus jugadores lo harán con dosis infinitas de ilusión. Ceuta, Real Sociedad, Cultural Leonesa y Andorra son los que se encuentran este año en esta situación y la verdad es que algunos debutan con partidos teóricamente desiguales, como pueden serlo el Valladolid- Ceuta o la cita que tendrá lugar mañana en la islas con el Las Palmas-Andorra.

Partidos

La jornada de hoy arrancará con el partido en el sardinero entre el Racing y el Castellón; será a las cinco de la tarde, a las siete y media Málaga y Eibar se estrenarán en la temporada y después, a las nueve y media quienes medirán sus fuerzas serán Granada y Dépor.

Mañana, además del Cádiz-Mirandés y el ya mencionado Las Palmas-Andorra, la recién ascendida Real Sociedad B recibirá al Zaragoza, y el Huesca se enfrentará al Leganés. Para el lunes han quedado dos citas competitivas, el Sporting se estrenará recibiendo al Córdoba y el Almería hará lo propio contra el Albacete.