Prefiere quedarse en Pucela. Real Valladolid

Arnu se aleja y el Mirandés busca otro delantero

El ariete palentino quiere seguir en el Pucela, Alberto Marí llegará en breve y el club busca sumar otro perfil de atacante «grande»

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:02

El Club Deportivo Mirandés quiere incorporar dos delanteros más, para acompañar a Petit y Carlos Fernández, en los próximos días. El primero, si no hay sorpresas, será el polivalente Alberto Marí, renovado por el Valencia y que llegará a préstamo a Anduva, pero el segundo es una incógnita.

Y es que, hace escasos días, el especialista Ángel García puso sobre la mesa el nombre de Adrián Arnuncio 'Arnu', la joya del Real Valladolid, como una posibilidad más que real para esta ventana. El delantero palentino de 18 años lleva mucho gustando en Miranda, de hecho se intentó su cesión el verano pasado, hasta el último segundo, en la capital pucelana.

En esta ocasión, tanto García como varios medios castellanoleoneses desvelaban que ambos clubes estaban por la labor de realizar la operación y el préstamo estaba más cerca que nunca. Sin embargo, según ha podido saber ELCORREO a través del entorno del jugador, el ariete palentino no tiene ninguna intención de salir de Pucela, quiere seguir en la disciplina blanquivioleta y ganarse el puesto en el once titular.

De esta manera, Arnu continuará un año más en la lista de deseos sin cumplir de su paisano, Alfredo Merino, tras dos mercados de verano en su búsqueda. Con este panorama, Onda rojilla anunciaba esta misma semana que el club rojillo está inmerso en la búsqueda del cuarto y último delantero de la plantilla.

Restan pocos días para el cierre del mercado y la entidad del Ebro pretende hacerse con los servicios de un nueve de área, bueno en las disputas cuerpo a cuerpo, para poder jugar un fútbol más directo. Un perfil diferente a los que ya tiene.

