Aprender, olvidar y a centrarse en el duelo contra el Burgos para reencontrarse

Dado el día en el que el Mirandés jugó su partido correspondiente a la trigesimosexta jornada liguera, el Viernes Santo, y teniendo en cuenta cuál ... fue el resultado final tras los noventa minutos disputados en El Molinón, sería fácil recurrir a un titular como 'Viernes de pasión para los rojillos'. De hecho algunos de los que veían el partido a través de la tele en los bares empezaron a padecer cuando el Mirandés encajó el tercer tanto. Y es más comenzaron a verlo todo muy nublado, tirando a negro, y auguraban que «mañana –por el sábado– nos vamos a quedar fuera del 'play off', ya verás», decían a los que se acercaban a sus dominios.

Cabía la posibilidad, sin duda, porque el que ocupaba la sexta plaza, el Huesca, y el Almería, séptimo clasificado, si ganaban echarían a los de Anduva de los puestos de privilegio, pero el vaticinio de los más agoreros, de los pocos que a la mínima dudan de la capacidad del entrenador y los jugadores que tan extraordinaria temporada están haciendo, no se cumplió. Tanto los aragoneses como los andaluces acabaron cayendo. Los primeros en El Alcoraz contra el Racing de Santander por 1-3, y los aspirantes a colarse en puestos de 'play off' ante el Castellón por 4-1. Así las cosas el Mirandés, pese a la mala racha, sigue entre los aspirantes a pelear por el ascenso, zona en la que lleva desde la jornada 14. Ha caído un puesto ya que el Oviedo empató en Córdoba y tiene los mismos puntos que los rojillos que son ahora quintos, con 59.

A lo largo de la temporada han sido muchas las ocasiones en las que se ha oído decir a Alessio Lisci que la afición tenía que disfrutar con lo que estaba ofreciendo el equipo, y que llegaría algún día en el que tocaría sufrir, que habría malos momentos, y este pronóstico sí se ha cumplido.

Hasta la fecha todos, absolutamente todos los equipos que están en la pelea por el ascenso han tenido su particular calvario en algún momento de la competición. El Elche inició la Liga con dos derrotas y en los cinco primero partidos sólo sumó 5 puntos. El Levante, precisamente tras caer ante el Mirandés no pudo acumular más que tres puntos en cuatro jornadas al empatar en los tres partidos que siguieron al que jugó en Anduva.

Para el serio aspirante al ascenso, Oviedo, las cosas se torcieron entre las jornadas 29 y 32, sufrió tres derrotas, incluido el 1-0 favorable a los de Lisci y logró un empate, así que sumó uno de los doce puntos posible.

El Huesca, por su parte estuvo ocho jornadas consecutivas sin ganar, cierto es que puntuó en cinco partidos gracias a otros tantos empates, pero su cosecha fue esa, cinco puntos veinticuatro.

Y, ¿quien no se acuerda de lo sufrido por el Racing? Tras su fulgurante arranque, con una sola derrota en dieciséis jornadas, la visita de los rojillos y el triunfo con el gol de Reina fue el comienzo de su 'crisis'. Los cántabros encajaron cuatro derrotas consecutivas, a las que sumaron dos empates; seis partidos sin ganar y sólo dos puntos de los 18 que disputaron.

El Mirandés era el único de los equipo de la zona alta que no había tenido su bajón;ha llegado ahora con los cuatro partidos seguidos sin ganar y en los que no ha logrado más que uno de los doce puntos posibles que, si no fuera por los goles encajados en el tiempo añadido frente al Albacete y el Dépor, serían tres más.

El equipo ha perdido en este último tramo un poco de consistencia defensiva, lo que se ha traducido en que los rojillos han encajado nueve goles en cuatro partidos, en dos de ellos hasta tres, algo que hasta ahora sólo había ocurrido en Cádiz (3-1) y en Oviedo donde los de Lisci perdieron 4-1. Precisamente el equipo asturiano marca otro punto de inflexión, ya que desde que el Mirandés le ganara en la jornada número 30 por 1-0, los de Anduva no han vuelto a dejar la portería a cero.

Posible bálsamo

Tras la última y dolorosa derrota en la que Panichelli volvió a marcar para sumar ya 18 goles, lo que toca es analizar bien lo ocurrido en Gijón, aprender de los errores cometidos, olvidar lo sucedido en cuanto a que la derrota no pese más de lo necesario y centrarse ya en la próxima cita. Este sábado llega el Burgos a Anduva y no cabe duda de que vencer al eterno rival sería el mejor de los bálsamos para afrontar el tramo final de la Liga. Toca estar todos a una, equipo y afición para que juntos seamos mejores.