Antiviolencia declara el Mirandés-Burgos partido de alto riesgo

Ángel Garraza Miércoles, 23 de abril 2025, 14:09

Eso no tiene nada que ver con las peñas y afición rojillas, que si por algo se caracterizan es por emanar 'buen rollo', animar al ... equipo sin meterse con el rival ni con sus hinchas. Incluso, son conocidos algunos episodios en los que en Miranda no han respondido a provocaciones que se han producido en la calle por parte de algún sector de la hinchada rival. No obstante, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar como de alto riesgo el partido Mirandés-Burgos, que se jugará este sábado a las 16.30 horas en Anduva.

A las 300 entradas que se han vendido en Burgos, es más que probable que se añadan las que se han podido despachar y conseguir aficionados burgalesistas por otros medios. Cabe recordar que al recibir esta declaración, los clubes están obligados a reforzar la seguridad. Esto implica controlar la venta de entradas, separar a las aficiones, vigilar los accesos y aplicar medidas adicionales para garantizar el buen desarrollo del evento. LaLiga, en este sentido, ha ampliado su equipo de observadores y ha reforzado la figura de directores de partido para encontrar de una forma más eficaz pruebas ante actos racistas, amenazas o insultos que se den desde la grada. El Racing de Santander-Deportivo, que se jugará este próximo domingo, también ha recibido idéntico señalamiento.

