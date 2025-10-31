Antiviolencia confirma que declara de alto riesgo el Mirandés-Burgos en Mendizorroza

Todo apuntaba a que así sería y ya se ha confirmado al club rojillo por parte del órgano competente, que ejercerá de local. La Comisión ... Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el Mirandés-Burgos, que tendrá lugar el próximo día 16 de noviembre, domingo, a partir de las 18.30 horas en Mendizorroza.

Habida cuenta de que sólo se abre una parte del estadio para los encuentros que disputa el equipo de Miranda como local y que, por lo tanto, sólo se envían a cada club visitante 387 entradas a 25 euros cada una para ocupar la esquina habilitada en el estadio del Alavés, se preveía que se iba a tomar esta medida con motivo del derbi entre los conjuntos de la provincia burgalesa.

Además de ese número de localidades, se remiten las de cortesía que acuerdan ambos clubes para los dos partidos, por lo que cada uno dispone de unas 400. El recinto no se abre en su totalidad, la Ertzaintza hace ya un buen número de años que dispuso en Vitoria que esa sería la zona visitante en los partidos que se disputan en Mendizorroza (así es cuando juega el Alavés), por lo que ya se intuía que para evitar cualquier tipo de problema al respecto se fijaría como de alto riesgo.

Obliga a las entidades a adoptar una serie de medidas de seguridad en el sistema de venta de entradas, así como la separación de ambas aficiones y prestar especial vigilancia en el control de los accesos al feudo alavesista. Aumentará, además, la presencia de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar incidentes.

Este último hecho fue el que evitó que con motivo del partido anterior del Mirandés ante el Racing (no declarado de alto riesgo), hinchas del equipo cántabro y del Alavés provocaran altercados y se pelearan entre ellos. Numerosas unidades de antidisturbios de la Ertzaintza permanecieron desplegadas este pasado sábado en diversos puntos de Vitoria, desde el barrio de San Martín a las inmediaciones de Mendizorroza o Ariznabarra. Se trató de un dispositivo de «vigilancia» y carácter «preventivo» activado por el Departamento vasco de Seguridad al objeto de evitar posibles quedadas e incidentes entre aficionados de grupos radicales.