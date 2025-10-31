El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados del Burgos, en Anduva. Avelino Gómez

Antiviolencia confirma que declara de alto riesgo el Mirandés-Burgos en Mendizorroza

Tendrá lugar en el estadio del Alavés el próximo 16 de noviembre

Ángel Garraza

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:51

Todo apuntaba a que así sería y ya se ha confirmado al club rojillo por parte del órgano competente, que ejercerá de local. La Comisión ... Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el Mirandés-Burgos, que tendrá lugar el próximo día 16 de noviembre, domingo, a partir de las 18.30 horas en Mendizorroza.

