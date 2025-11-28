Ansotegui ve una oportunidad contra el Mirandés «para comenzar a puntuar» a domicilio El preparador del filial donostiarra espera un partido «complicado» en el que aún no sabe si podrá contar con Gorka Carrera en punta

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:51

«Es una oportunidad para todos nosotros, una oportunidad para empezar a sacar puntos fuera de casa. En algún partido hemos hecho méritos para puntuar, ahora tenemos que centrarnos en hacer un partido completo, en no tener esas desconexiones que nos penalizaron contra el Castellón y el Granada. Tenemos que intentar que el partido se asemeje a los que estamos teniendo en Anoeta.», así de claro se mostró Jon Ansotegui, el preparador de la Real sociedad B ante el choque que medirá a los suyos con el Mirandés.

El otrora central txuri-urdin sabe de qué va el paño y que la desconcentración, por falta de experiencia, de los suyos está penalizando en exceso a su conjunto cuando tienen que jugar a domicilio lejos de Anoeta. «Tenemos que ser un equipo que pela durante los 90 minutos, que no pierde la cara al partido y compite por cada balón. Estaremos cerca de ganar si conseguimos eso».

Al ser consultado por el duelo, que enfrenta al peor local de la categoría de plata contra el peor visitante de la misma, Ansotegui no ha querido entrar a valorar los guarismos de cada proyecto. «Está claro que los dos no vamos a perder» ironizaba en la previa antes de reiterar que «vamos a intentar hacer un partido para intenta ganar, luego que ellos sean el peor equipo como local o no nos tiene que dar igual. Centrarnos en lo nuestro. Ver un poco las situaciones que nos pueden plantear, en el último partido jugaron diferente en el primer y en el segundo tiempo. A ver si estamos acertados y nos da para ganar».

Sea como fuere, el entrenador errealista quiere que los suyos se mentalicen de que, más allá del nombre y puntaje de cada equipo, el de Mendizorrotza va a ser un partido «difícil».

Así las cosas, subrayaba que aunque «no sé que rival nos vamos a encontrar, pero va a ser un rival difícil, da igual el sistema que proponga, buscaran jugar con dos delanteros cerca entre ellos, situaciones de carrileros encarando y muchos centros. Querrán llegar con mucha gente al área».

Ingredientes de sobra para tejer «un partido muy complicado que seguro que nos exige estar al cien por cien para contrarrestar ese juego por bandas. Necesitamos tener balón, llevarlo de lado a lado y encontrar a esos jugadores libres. Moverlo, encontrar esos espacios y poder atacar para buscar el gol. Estaremos cerca de ganar si podemos lograr todo eso, que parece fácil pero no lo es».

La comparecencia de prensa también dejó un nombre propio destacado, el de Gorka Carrera. El pichichi del filial donostiarra, con 6 goles, también máximo asistente, con 3 regalos; podría entrar en la convocatoria del primer equipo de la Real por la baja de Mikel Oyarzabal. Se decidirá a última hora. «Si Gorka no está con nosotros el resto del año, será una buena noticia. Estamos para ayudar al primer equipo y, si Gorka no puede estar, hay otros jugadores que podrán suplirle muy bien en ataque».

De esta manera cerró la rueda de prensa previa al importante duelo en la zona baja.

