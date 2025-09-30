Amath y el exrojillo Marcos André no estarán con el Valladolid ante el Mirandés

Son las dos bajas seguras que tendrá Almada, el técnico del Valladolid para medirse con el Mirandés este próximo domingo (18.30 horas). El extremo ... Amath Ndiaye tendrá que pasar por el quirófano tras recibir un golpe este pasado fin de semana en el partido frente a la Cultural Leonesa. La acción se produjo justo antes del descanso y le provocó una fractura en el arco cigomático y órbita.

El plazo de recuperación de la lesión dependerá de su evolución tras la intervención. Se da por seguro que deberá pasar unas semanas en el dique seco y, por lo tanto, no estará disponible para enfrentarse al cuadro jabato.

Se trata de un futbolista que se había convertido en imprescindible para el preparador uruguayo, hasta el punto de haber sido titular en los siete compromisos ligueros, aunque después era uno de los recambios habituales. Había anotado dos goles.

Quien tampoco estará, en su caso ante uno de sus exequipos, es el brasileño Marcas André. El delantero centro se recupera de una lesión. Ya trabaja sobre el césped y con buenas sensaciones, aunque no parece que vaya a ser de la partida.

«Marcos André estará de baja entre tres y cuatro semanas debido a una lesión muscular en su cuádriceps derecho. Así lo han confirmado las pruebas diagnósticas practicadas por los servicios médicos blanquivioleta. El ariete fue titular ante la Unión Deportiva Almería, disputó 75 minutos y abrió el marcador para encarrillar la victoria». Es lo que se indicó por parte de la entidad pucelana el pasado 15 de septiembre, por lo que aún le falta preparación para estar a punto.

Al margen continúa, asimismo, Juric, de vuelta al trabajo de readaptación tras la infección que le mantuvo hospitalizado la semana pasada. El centrocampista apunta a baja. Al grupo se han incorporado Maroto, Jaouab y Chuki después de superar sus respectivas lesiones.