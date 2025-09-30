El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marcos André. Real Valladolid
Marcos André. Real Valladolid

Amath y el exrojillo Marcos André no estarán con el Valladolid ante el Mirandés

Son las dos bajas seguras; el centrocampista Juric es seria duda

Ángel Garraza

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:12

Son las dos bajas seguras que tendrá Almada, el técnico del Valladolid para medirse con el Mirandés este próximo domingo (18.30 horas). El extremo ... Amath Ndiaye tendrá que pasar por el quirófano tras recibir un golpe este pasado fin de semana en el partido frente a la Cultural Leonesa. La acción se produjo justo antes del descanso y le provocó una fractura en el arco cigomático y órbita.

