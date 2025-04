«Si alguien tienen ganas de correr en esta categoría son los jugadores del Mirandés»

Ángel Garraza Miércoles, 9 de abril 2025, 14:35 Comenta Compartir

La hinchada rojilla ha agotado las entradas tanto para este domingo como para el viaje a Gijón. ¿Qué reflexión le merece a la plantilla mirandesista este hecho después de dos derrotas a domicilio? «Es de agradecer el apoyo de la afición, desde el principio de temporada ha estado con nosotros, estamos todos superilusionados y, al igual que ellos, nosotros, el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico... todos los que formamos la familia del Mirandés. La ilusión está intacta por mucho que hayamos tenido dos resultados negativos, han sido partidos muy igualados». Así lo ha manifestado Raúl Fernández a primera hora de esta tarde.

Raúl, en este sentido, sostiene que «en Albacete, incluso merecimos ganar y por cosas que pasan en la Liga acabas perdiendo, pero en todo momento el equipo está compitiendo a muy buen nivel y estoy muy tranquilo porque veo a los jugadores, la semana cómo va, la energía que transmiten y es siempre muy positiva».

El portero considera que el mensaje que se le puede trasladar a la plantilla, principalmente a los más jóvenes, «no tiene que ser distinto, no tienen que cambiar muchas cosas porque mantenemos una forma de trabajar desde el inicio de temporada, se han hecho bien las cosas y ese es el éxito de este equipo, que desde el inicio ha tenido ambición, ganamos o perdamos el siguiente partido siempre lo afrontamos igual».

«La energía que se transmite en Anduva es muy positiva entre equipo y afición. Confiamos mucho en eso»

Quedan ocho encuentros, más de mes y medio de campeonato regular, y ahora, subraya, «llegan los partidos que nos gusta jugar a todos. Cualquiera habríamos firmado estar en la jornada 34 sin perder dos encuentros seguidos y, a partir de ahí, todos estamos muy ilusionados. Esa energía que se transmite entre el equipo y la afición es muy importante y nos está dando mucho. Confiamos mucho en nuestro campo y tenemos muchas posibilidades de hacerlo bien si seguimos en la línea que estamos. La energía que se transmite en Anduva es muy positiva y jugamos con eso».

Respecto a las dos últimas derrotas, el meta jabato aclara que «todos los equipos se están jugando mucho, hay muchos con mucha masa social detrás, hay mucha presión para los árbitros también y ganar a estos rivales es muy difícil. Todo lo que saquemos fuera bienvenido sea, pero hay que ir día a día y no mirar más allá del Dépor. No nos vale sólo con ganar en casa, queremos ganar siempre».

Dio la impresión en Zaragoza que algunos futbolistas no se encontraban a tope físicamente. No obstante, el vizcaíno mantiene que no le preocupa que se les vaya a hacer larga la Liga. «Si se nos hace larga la Liga a nosotros, imagínate a los que están abajo. No estoy de acuerdo con esa objeción. Sí que es verdad que era difícil darle ritmo al partido, el campo estaba muy seco, ellos paraban el juego, faltaba más fluidez con balón y nos costó más... pero como digo, están en su casa y pierden tiempo y ese ritmo te lo hace complicado».

Apunta que «si alguien tiene ganas de correr somos nosotros, estamos deseando que esto se prolongue, estamos disfrutando, vivo el día a día y no tengo ganas ni de que lleguen las vacaciones, estoy con los chavales disfrutando y me lo paso bien. Son competitivos, lo dan todo y no puedo pedir más».

«El Deportivo tiene jugadores muy determinantes en las bandas y en la mediapunta. Estarán el año que viene en Primera»

Llega el Deportivo, un adversario que «tiene jugadores muy determinantes arriba, mucha calidad, tienen potencial para que los cuatro de arriba puedan jugar en Primera División el año que viene. Allí nos salió todo de cara, pero tienen mucho peligro en transiciones y hay que estar muy atentos».

No obsesionarse con los árbitros

Remarca que «los dos jugadores de banda, el media punta (Yeremay, Mella, Mario Soriano), conectan bien entre líneas, ellos van a ser muy peligrosos, pero confío en este equipo porque hemos sido capaces de neutralizar a ese tipo de contrarios. Hay muchas ganas de volver a Anduva».

Respecto a las actuaciones arbitrales y después de que Lisci dijera el pasado domingo que «todos tenemos ojos para ver lo que está pasando en 2025», el bilbaíno ha manifestado que «son equipos muy importantes de la categoría y juegan en su campo. No son decisiones determinantes, un penalti o cosas así, pero es verdad que poco a poco tiran hacia el de casa. Su afición se vuelca con el Zaragoza que se juega el descenso, los árbitros son humanos, te pones en su lugar y hay que jugar con eso, pero aun con esto y contra todo, este equipo es capaz de ganar a cualquiera, así que no hay que obsesionarse»

Temas

CD Mirandés