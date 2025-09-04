Alberto González: «El Mirandés practica un juego sencillo que da un rápido rendimiento»

Alberto González, preparador del Albacete, también dio la previa del partido frente al Mirandés. Mientras Fran Justo ya se puede sentar desde la semana pasada ... en el banquillo, ahora es él el que tiene dos partido de castigo. A Higinio, su jugador, le han caído cuatro. «La sanción es la esperada, se recurrió pero era lo previsible y hay que adaptarse a ello», declaró.

«Me incomoda bastante estar lejos del banquillo y tardará bastante hasta que vuelva a pasar, me ha ocurrido varias veces en mi carrera y después han transcurrido dos o tres años sin que me volviera a pasar», recordó antes de agregar que «no debo hacerlo aunque haya detalles que me lleven a esa frustración por lo injusto, lo cual no justifica mi estado. El árbitro tomó la decisión correcta, aunque pudo haber tenido mano izquierda teniendo en cuenta sus errores flagrantes».

En cuanto al Mirandés, significó que, respecto al modelo, «es muy parecido al de la temporada pasada, en los últimos días ha terminado de hacer la plantilla con jugadores jóvenes, practican un juego sencillo que da un rápido rendimiento. Es un equipo especialmente peligroso en una temporada en la que habrá diferencias mínimas para estar arriba o abajo».

El preparador del cuadro manchego se extendió en su alocución al aseverar que «es un equipo práctico, vertical y directo, que juega con intensidad aunque con un punto menos de calidad. Tiene un perfil distinto a los anteriores. Te va a exponer más en el juego directo y nosotros deberemos imponer nuestro sistema y estar bien en las áreas», subrayó acerca del duelo de esta tarde.

El técnico malagueño aseguró que cuenta con bajas. «Mantenemos exactamente los que estaban. Vallejo sigue con pequeñas molestias y será mejor darle algo más de descanso. Pepe Sánchez continúa de baja, y ahora se suman Higinio y Neva por sanción. El resto, siguen igual». A estos tres hay que sumar los lesionados de larga duración: Pacheco y Lorenzo. Tendrá seis ausencias.

Sin victorias

El Albacete buscará estge viernes estrenar su casillero de triunfos. Un empate y dos derrotas es lo que ha cosechado. Sin embargo, la temporada no ha hecho mas que comenzar. «Tenemos la sensación de que podríamos haber sumado más, pero los errores penalizan y también otros que no tienen que ver con nosotros. Hay tiempo para cambiar esto, pero cuando estás en esta dinámica es aún más importante ganar. Vamos en una buena línea y ojalá este partido nos dé los tres puntos».

Las nuevas caras, en muchos casos de jugadores ya muy contrastados en el fútbol profesional, son 12: Escriche (Cartagena), Bolívar (Kolos Kovalivka), Víctor Valverde (Villarreal), Antonio Puertas (Eibar), Diego Mariño (Granada), Jonathan Gómez (PAOK), Fran Gámez (Eldense), Jesús Vallejo (Real Madrid), Lorenzo Aguado (Real Madrid Castilla), Antonio David (Real Madrid Castilla), Jefté Betancor (Olympiacos) y el citado Carlos Neva (Granada).

Una docena de nuevos futbolistas contabiliza el oponente este viernes del Mirandés, pero las salidas superan ese número. Hasta quince ha propiciado la entidad blanquilla.

Cristian Rivero, Lalo Aguilar, Pablo Sáenz, el exmirandesista Javi Martón (Eibar), Javi Rueda, Fidel Chaves, Juanma García, Jaume Costa, Rai Marchán, el exrojillo Juan Mª Alcedo, Bolívar, Kofane, Nabil Touaizi, Antonio David y Álvaro Rodríguez.

El equipo más goleado

El Albacete, por otro lado, es en solitario el equipo de Segunda División que más goles en contra acumula en estas tres jornadas. Con 9 encajados, los manchegos han evidenciado su principal lastre en este arranque de temporada y superan los 8 tantos recibidos por Ceuta y Granada, los otros equipos que peor estadística presentan.

No obstante, hay un dato que preocupa allí, que tiene que ver con el momento de recibir las dianas. Y es que más de la mitad, cinco, las ha encajado en el último cuarto de hora de los encuentros. En Almería llegó al tramo final con un resultado favorable de 2-3, pero el partido acabó con empate a 4 recibiendo el último tanto en el minuto 99.

Contra el Racing, asimismo, del 2-1 a favor se pasaría al 2-3 final con los goles obtenidos en el último cuarto de hora de Asier Villalibre. Un punto más se escaparía en el tiempo de descuento en Cádiz con el tanto de Iuri Tabatadze.