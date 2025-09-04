El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El técnico, en su última visita a Anduva. Avelino Gómez

Alberto González: «El Mirandés practica un juego sencillo que da un rápido rendimiento»

El entrenador del Albacete augura «diferencias mínimas para estar arriba o abajo en la tabla»

Ángel Garraza

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:03

Alberto González, preparador del Albacete, también dio la previa del partido frente al Mirandés. Mientras Fran Justo ya se puede sentar desde la semana pasada ... en el banquillo, ahora es él el que tiene dos partido de castigo. A Higinio, su jugador, le han caído cuatro. «La sanción es la esperada, se recurrió pero era lo previsible y hay que adaptarse a ello», declaró.

