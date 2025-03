Ni los aguaceros frenan a este Mirandés

Anduva al completo, salvo los rincones donde había oviedistas, acabó el partido cantando el himno de Miranda. Eso ya quiere decir que la afición está ... muy contenta. A continuación, sonó el 'sí se puede', que dio paso al 'que sí, joder, que vamos a ascender', cántico que por primera vez se escuchaba en el Municipal. Y es que este equipo enamora por su juego, por su implicación y por su casta.

Anduva, ayer sí, fue el estadio de las grandes hazañas, retumbó como nunca en todos los graderíos ocupados por los rojillos (no sólo en el fondo de animación) y es que la afición se lo cree. Ganar a todo un Oviedo que cuenta con la, probablemente, mejor plantilla de Segunda División y de la forma que lo hizo el conjunto entrenado por Lisci sólo hace que la ilusión esté disparada. Hay argumentos suficientes para que así sea.

No se puede frenar. No se pueden poner puertas en el mar. El 1-0, gracias al gol de Panichelli dio tres puntos que colocan a los rojillos con 54. Suma y sigue. Este Mirandés se sobrepone a todo. a aguaceros, fuertes vientos racheados, campos excesivamente rápidos, que hacen que el balón estuviera más descontrolado. Nunca pone excusas.

Mirandés: Raúl; Iker Benito, Juan, Egiluz, Tomeo, Julio Alonso (Parada, m. 78); Gorro, Reina, Lachuer, Izeta (Butzke, m.78) y Panichelli.

Oviedo: Aarón; Vidal, Costas, Calvo, Rahim (Cazorla,68); De la Hoz (Sibo, 55), Colombatto, (Paulino, 87), Seoane (Hassan. 55), Ilyas, Alemao y Viñas (Paraschiv, 68).

Goles: 1-0, m. 53: Panichelli (penalti).

Árbitra: Sesma Espinosa amonestó a Lachuer (m. 1), Julio (m. 75) y Egiluz (m. 84) y a los visitantes Viñas (m. 43), Seoane (m. 45+1) e Ilyas (m. 71).

Incidencias: 4.378 espectadores; unos700 oviedistas repartidos por el campo.

Enseguida se notó que el partido era de los calientes por la zona alta de la tabla. Dos blques muy intensos, sin dar un balón por perdido y con el Oviedo cambiando de dibujo habitual. Es lo que provoca este Mirandés, que obliga a los rivales a buscar alternativas para intentar doblegarle. Calleja jugó con tres centrocampistas: Seoane, De la Hoz y Colombatto, con Ilyas por dentro, de media punta, por detrás de dos tanques, los delanteros que tiene el Oviedo Alemao y Viñas.

Los centrales rojillos estuvieron inconmensurables, en especial Egiluz que volvía al once inicial para aprovechar su rapidez ante el punta brasileño al que secó durante todo el encuentro. Gran partido de todos y en especial del central de Durango. Rubricaron la labor que desplegaron todos sus compañeros en las diferentes líneas de presión.

Y también pronto comenzó a comprobarse que la actuación del colegiado iba a generar controversia. En el primer minuto de juego, Lachuer vio una tarjeta amarilla por hacer una falta y los oviedistas, que se hincharon a cometer infracciones para frenar a los rojillos, algunas de ellas más duras que la que había realizado el magnífico centrocampista francés, no vieron la primera hasta el minuto 43. Cosas de los árbitros que resultan inexplicables en muchas ocasiones.

Lachuer fue quien, por cierto, tuvo la primera y más clara ocasión de los locales en los primeros 45 minutos. Se llevó con el pecho la pelota en la frontal, pero chutó muy alto.

El agua y el viento querían protagonismo y lo tuvieron. En este primer periodo los de Lisci jugaron en contra del aire, lo que, a pesar de ello, casi provoca que un centro de Iker Benito –ayer se ubicó en el lateral diestro ante la baja de Hugo Rincón, lo que derivó en que Julio Alonso volviera al carril zurdo– se envenenara y no se colara entre los tres palos por muy poco.

El césped estaba rápido por el agua, aunque fue a través de una falta directa como llegó la mejor acción de los visitantes. Seoane lanzó y Raúl tocó con los dedos para que el cuero se estrellara en el larguero.

Las acciones ofensivas no se prodigaban en exceso, si bien el Mirandés llegó más. Reina no pudo concretar un cabezazo a centro de Izeta y Julio Alonso disparó desviado tras internarse por su banda.

La segunda parte continuó con un aguacero cada vez más intenso y con una jugada que, tras varios rebotes, acabó con mano de Rahim dentro del área. Panichelli se encargó de transformar la pena máxima.

El campo cada vez estaba peor, los controles eran casi ingobernables y la pelota salía disparada, así que había que jugar también con esa circunstancia para evitar posibles errores.

A Calleja no le gustaba su equipo y varió de sistema al dar entrada al exmirandesista Hassan, recibido con una sonora pitada. La hinchada jabata no se olvida de su celebración tras marcar al Mirandés en la primera vuelta, no por hacerlo sino porque fue excesivamente eufórica y llamó la atención y dio entrada a Sibo.

Pero el gol sólo había hecho confirmar el estupendo trabajo de los rojillos, que buscaban el segundo ante un Oviedo que acusó el golpe. Cazorla se sumó a falta de 20 minutos (fue aplaudido por Anduva) y los carbayones se limitaron a enviar centros al área, muy bien defendidos por los jabatos.

Aun así, el que tuvo la mejor opción para ampliar la cuenta del Mirandés fue Reina, pero su calculado envío se topó con la escuadra pero de la madera. Era el minuto 89 y Miranda empujaba con el alma para evitar el tanto del contrario. Raúl falló en una salida en el tiempo de prolongación, pero la zaga mirandesista, ordenada y poblada, hizo que sólo se quedara en un susto.

Anduva es una fiesta esta temporada. Quedan doce jornadas en total y este Mirandés no tiene límites. Nadie se los pone. Los primeros que no lo quieren hacer, los propios protagonistas que visten de rojo y negro. El sueño sólo ha comenzado.