El vestuario es consciente de la importancia del duelo y cree que sacará un triunfo. Avelino Gómez

Agarrarse a la tabla para que la ola no te arrastre al fondo

El Mirandés recibe la visita del filial donostiarra (18.15h) con máxima urgencia por sumar puntos en la clasificación

Toni Caballero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:18

Dicen los entendidos en la materia que, para agarrarte a la tabla de surf y coger una buena ola, debes tumbarte centrado, con las manos ... planas debajo de los hombros o cerca de las costillas, remando justo cuando la corriente te alcance para luego impulsarte hacia adelante con todo el cuerpo, que la tabla se deslice y la ola la empuje. De hecho, la mayoría de surferos coincide en que el momento clave es el impulso final para acelerar justo al inicio del empuje de la ola. Pues bien, haciendo bueno el paralelismo, el Club Deportivo Mirandés se enfrenta hoy, a partir de las 18.15 horas, a una verdadera 'Maverick', una ola gigante que sólo le permitirá dos escenarios posibles:agarrarse a la tabla y tomar impulso con una victoria o dejarse arrastrar por la onda hasta el fondo de la clasificación.

