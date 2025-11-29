Agarrarse a la tabla para que la ola no te arrastre al fondo

Dicen los entendidos en la materia que, para agarrarte a la tabla de surf y coger una buena ola, debes tumbarte centrado, con las manos ... planas debajo de los hombros o cerca de las costillas, remando justo cuando la corriente te alcance para luego impulsarte hacia adelante con todo el cuerpo, que la tabla se deslice y la ola la empuje. De hecho, la mayoría de surferos coincide en que el momento clave es el impulso final para acelerar justo al inicio del empuje de la ola. Pues bien, haciendo bueno el paralelismo, el Club Deportivo Mirandés se enfrenta hoy, a partir de las 18.15 horas, a una verdadera 'Maverick', una ola gigante que sólo le permitirá dos escenarios posibles:agarrarse a la tabla y tomar impulso con una victoria o dejarse arrastrar por la onda hasta el fondo de la clasificación.

El encuentro entre rojillos y la Real Sociedad B, a buen seguro más duchos en la temática surfera por su conocida playa de Zurriola, tendrá lugar en Mendizorrotza y, por suerte, se disputará con una balón en los pies. El conjunto del Ebro llega con 12 unidades en la clasificación, a distancia de dos partidos con respecto a la permanencia, y la máxima urgencia de comenzar a sumar triunfos si no quiere ver como el tren de la salvación comienza a alejarse.

Enfrente espera un rival directo, llamado a pelear por el mismo objetivo a final de temporada, y que llega a la capital alavesa con la moral en alza gracias a la meritoria victoria cosechada contra todo un Real Valladolid el pasado lunes. El cuadro de Jon Ansotegui se planta hoy en Vitoria-Gasteiz con toda la confianza del mundo, sabedor de su buen hacer con la posesión del cuero y con el único objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada lejos de Anoeta.

Curiosamente, se enfrentan el peor local de la competición con el peor visitante de la división de plata. «No podemos perder los dos», bromeaba el técnico vasco en la previa del encuentro.

Como nota importante, ambos conjuntos cuentan con muchos jugadores con molestias. En el caso de los rojillos, Galván podría optar por un cambio de sistema de inicio, a defensa par, dado que Sergio Postigo, titular indiscutible desde y líder de la zaga desde su llegada al banquillo de Mendi, arrastra una sobrecarga muscular. No está descartado y es día para arriesgar, pero en caso de no poder ser de la partida podría ser un punto y aparte para el histórico 5-3-2.

Carlos Fernández, el goleador mirandesista, también ha tenido una semana regulera. Se perdió el entrenamiento del jueves por un virus y, el viernes, sólo pudo completar parte de la sesión con el grupo. El andaluz está disponible pero toca ver si parte como titular en el once o si por el contrario, el preparador sevillano se prefiere introducir a Gonzalo Petit en punta.

El ariete uruguayo ve puerta con suma facilidad, lo hizo en La Rosaleda con un gran testarazo y también con el gol que otorgó la victoria frente al Sporting de Gijón, posiblemente el más gritado de la temporada hasta la fecha. A buen seguro uno de los dos esperará en el banco para salir como revulsivo o refresco, en el segundo acto. Marí, que cada vez muestra mejor nivel y también vio puerta en Málaga, hará las veces de segundo punta.

Hay que sumar a Bauzà, que sufrió una brecha y «hay que llevarle con precaución»; que Juan Gutiérrez lleva toda la semana con nódulos y varias piezas más que arrastran molestias. La enfermería no se ha vaciado en ningún momento durante la semana.

Pese a todo, reina el optimismo en el vestuario. «Somos un buen equipo, hay muy buen grupo, cada vez nos conocemos más y solo necesitamos hacerlo bien y que la pelotita entre», reconocía Galván en la previa del choque. El rival, una Real Sociedad B que «tiene muy buen pie, automatismos claros desde su dibujo y una seña de identidad muy marcada desde hace muchos años. Tenemos que intentar jugar en los momentos que nos lo permitan, por su apuesta de juego, y tratar que ellos no lo hagan porque son muy dinámicos. Hay que aprovechar las ocasiones que generemos», ahondaba.

Y es que la contundencia en las áreas sigue siendo una asignatura pendiente para un Mirandés que encaja con demasiada facilidad. «El otro día fuimos contundentes en área rival y logramos empatar el duelo, pero no lo fuimos en la nuestra», reconocía el míster.

El modelo a seguir no es otro que la segunda parte protagonizada en La Rosaleda, en la que se vio un equipo vertical, atrevido y con las ideas claras. Plantilla y cuerpo técnico rojillos no quieren mirar más allá del choque de hoy puesto que, de no ganar al filial donostiarra, la brecha se tornaría más que preocupante. Los problemas, de uno en uno; lejos de la ansiedad y la presión que puedan llegar a sentir unos futbolistas con escasa o nula experiencia en la categoría.

«No hay que ponerse límites, sólo queremos ganar para cambiar la dinámica. Luego todo se verá mejor, se trabaja mejor y sin tantos nervios ni presión», zanjaba el preparador mirandesista. Además, cabe añadir que se trata de un rival directo y el Mirandés está sufriendo contra gran parte de ellos.

La amenaza

No todos son malas noticias, la Real Sociedad B también cuenta con numerosas bajas. Ochieng se pierde el partido por amarillas; Ekain, Lebarbier y Olasa siguen aparte; Gorka Gorosabel arrastra molestias y es duda.

Por último y más importante, Gorka Carrera, pichichi del filial donostiarra con 6 goles y máximo asistente, con 3, se perderá el encuentro porque ha entrado en la convocatoria del primer equipo, por la lesión de Oyarzabal. El mejor jugador del rival no estará esta tarde en Vitoria, un motivo más para que el Mirandés tome impulso y se suba a la tabla para coger la ola.