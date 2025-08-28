Las aficiones visitantes se mantendrán en la esquina en los partidos del Mirandés en Mendizorroza

La hinchada rojilla respondió en el primer partido que se disputaba en el exilio de Mendizorroza. Por regla general, a este tipo de encuentros que ... se juegan en el mes de agosto, no acostumbran a acudir a Anduva más de tres millares de espectadores, arrojando algunas campañas cifras incluso por debajo. Ante el Córdoba, hace un año asistieron 3.005 según el dato oficial. Hace dos, fueron 2.634... En cambio, este pasado sábado el dato que se ofreció en Mendizorroza estimaba en 3.683 las personas allí reunidas, incluidas las 250 oscenses.

La presencia de mirandesistas fue notable en el estreno, si bien ya se han escuchado voces entre los asistentes al objeto de hacer hincapié en que la hinchada visitante se encuentra en medio de las dos gradas habilitadas para la rojilla: la del fondo y la lateral de Preferencia.

Una circunstancia que, entre otras cuestiones, impide que las voces de ánimo sean unánimes en toda la zona 'local' y que desde Preferencia se escuche más (solo) a la afición rival que a quienes inician los cánticos en la grada de animación local cuando es el equipo de Fran Justo quien ejerce esta condición.

3.683 espectadores se dieron cita ante el Huesca en Mendizorroza. Una asistencia mayor que la registrada en campañas anteriores en Anduva en las mismas fechas: ante el Córdoba, hace un año, en la primera jornada se congregaron 3.005 y hace dos, frente al Alcorcón, 2.634.

De ahí que se haya demandado tras la disputa de este encuentro la posibilidad de valorar algún tipo de solución para solventar este 'problema' jugando en 'casa', que conlleva que el equipo foráneo se pueda sentir más a gusto y el Mirandés contar con un menor 'calor' ambiental, un hecho capital para todos los conjuntos, en especial para el jabato por todas las dificultades que entraña ya de por sí competir en Segunda División.

No obstante, la afición visitante se mantendrá donde ya estuvo la del Huesca. Es un protocolo en materia de seguridad que sigue la Ertzaintza, que es quien determinó ese emplazamiento desde hace ya un buen número de años en los partidos en Mendizorroza cuando juega el Alavés, y no se va a cambiar ahora con el cuadro rojillo en escena.

La Tribuna de Preferencia está fijada para la afición del Mirandés por el tiro de cámara de televisión y tampoco se variará porque ya se sabe que hay sanción si no se llega al 75% de ocupación en ese lado. El otro fondo es donde se ubica el grupo de animación del Alavés cada vez que hay partido de la escuadra albiazul.