La hinchada del Huesca, con 250 representantes, ya se colocó en esa zona. Avelino Gómez

Las aficiones visitantes se mantendrán en la esquina en los partidos del Mirandés en Mendizorroza

Es el protocolo en materia de seguridad que sigue hace años la Ertzaintza y no se va a cambiar en los encuentros de los rojillos

Ángel Garraza

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:43

La hinchada rojilla respondió en el primer partido que se disputaba en el exilio de Mendizorroza. Por regla general, a este tipo de encuentros que ... se juegan en el mes de agosto, no acostumbran a acudir a Anduva más de tres millares de espectadores, arrojando algunas campañas cifras incluso por debajo. Ante el Córdoba, hace un año asistieron 3.005 según el dato oficial. Hace dos, fueron 2.634... En cambio, este pasado sábado el dato que se ofreció en Mendizorroza estimaba en 3.683 las personas allí reunidas, incluidas las 250 oscenses.

