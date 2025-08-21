La afición visitante dispondrá de 387 entradas en Mendizorroza en los duelos del Mirandés

Un total de 387. Es el número de localidades que ha enviado el Mirandés al Huesca para ocupar la zona visitante del estadio alavesista, donde ... los rojillos jugarán como locales estos primeros meses de la temporada. Son, asimismo, las que disponen los rivales del Alavés cuando juegan en el mismo escenario como visitantes, de ahí que, salvo cambios de última hora, serán las que tengan todos los contrarios que visiten 'Mendi' para medirse con el Mirandés, con independencia de que arrastren más o menos público.

Es a lo que está obligado el club albiazul y ahora, el Mirandés. No se va a llenar ni siquiera abrir todas las gradas.

Cabe recordar, en este sentido, las exigencias en materia de seguridad. Desde los agentes implicados, en este caso la Ertzaintza, ya se avisó meses atrás de la imposibilidad de mezclar aficiones, que es lo que sucedería si no se pone límite y se procede a abrir todo el recinto. Todos los rivales que jugarán a partir de mañana en la condición de visitantes en los primeros meses de la competición doméstica ante el Mirandés disponen de una masa social mucho más elevada que la que acompaña al club rojillo.

Y pese a que todos los adversarios no acostumbran a desplazar, al principio de la campaña y sin todavía nada más en juego que los tres puntos de rigor, a miles de aficionados (Huesca, Leganés... aunque las relaciones con estas hinchadas sean muy buenas) hay algunos que sí arrastran a mucho público. Pero sólo se habilitará para ellos la zona visitante.

El Huesca, en este sentido, ha organizado viaje, supeditado a que los autobuses se llenen de viajeros. El precio es de 50 euros y de sólo 25 si únicamente quieren adquirir la entrada y se desplazan por su cuenta. Habrá hinchas oscenses en Mendizorroza (más de 250 según se ha confirmado desde la entidad) en la primera jornada del Mirandés en su casa provisional.