La afición del Mirandés puede recoger en el club el póster de un equipo histórico

Ángel Garraza Miércoles, 2 de julio 2025, 23:42

El póster está a disposición de la afición rojilla en la sede del club, ubicada en la calle Francisco Cantera, 1. «Un equipo para la historia. Recoge en nuestra tienda oficial, en colaboración con @elcorreo.com, el póster conmemorativo de la pasada temporada», se indica por parte de la entidad al anunciar que ya se puede retirar una imagen que quedará grabada para siempre en la memoria de todo el mirandesismo.

No en vano se trata de la mejor clasificación en los 98 años del club, un hito histórico que ha estado a punto de convertirse en leyenda del fútbol español, un hecho que mereció, como así se ha comprobado con los numerosos mensajes de apoyo y reconocimiento que ha recibido el Mirandés en el último mes desde todos los ámbitos del mundo del deporte.

Así que quienes no tuvieron la oportunidad de coger con EL CORREO el 'cartel' en el que aparece el equipo junto al cuerpo técnico de la campaña 2024/25 y al fondo, la hinchada que se ubica en la grada sur, pueden dirigirse a la sede del club con la finalidad de hacerse con un recuerdo imborrable y que perdurará en la memoria colectiva de toda una ciudad por la ilusión que ha despertado en la afición jabata y, asimismo, entre aquellas personas que no tienen entre sus preferencias sentimentales y de ocio el deporte del balompié, pero que no dudaron en reconocer los méritos del conjunto más modesto.

