Una afición dispuesta a aprender otro camino para poder ver jugar al Mirandés

La última temporada, la más exitosa hasta la fecha del Mirandés, ha sido también más larga de lo habitual, así que entre el bonito final – ... no tiene que olvidársenos jamás que pocos son los equipos que pueden jugar una fase de ascenso a Primera–, y el arranque de la nueva campaña va a quedar menos tiempo del que solía, y los aficionados tienen ya la vista puesta en la próxima Liga.

Si en otras épocas los seguidores rojillos en lo que andaban en estos tiempos era en ir conociendo las nuevas incorporaciones a la plantilla y en informarse un poquito más sobre los rivales, y más en concreto sobre los equipos que en esta temporada serán nuevos en Segunda, ya sea porque han ascendido (Real Sociedad B, Ceuta, Cultural Leonesa y Andorra), o porque han bajado de Primera, como es el caso de Valladolid, Las Palmas y Leganés, ahora están pensando también en cómo se organizarán para ver al Mirandés en los partidos que hasta al menos noviembre los rojillos jugarán en Mendizorroza en calidad de equipo local.

Las necesarias obras en Anduva obligan al equipo a afrontar este particular 'exilio' que, si todo va bien, durará al menos hasta noviembre, si no más. ¿Cómo voy a ir?, ¿el club nos pondrá algún medio de transporte?, ¿en el precio de los carnets contemplarán que vamos a tener más gastos?, son preguntas que en este momento se están haciendo los socios que, si hay algo que tienen clarísimo es que harán los esfuerzos que sean necesarios para apoyar al Mirandés y que están dispuestos a aprender nuevos caminos para poder ver al con junto rojillo ejerciendo de anfitrión en el campo vitoriano.

El Mirandés va a debutar en Cádiz y el primer partido como local será el del fin de semana del 24 de agosto; en la segunda jornada recibirá al Huesca. Aun queda tiempo para que llegue esa fecha y los aficionados están empezando a pensar en cómo se acercarán hasta Vitoria.

Sergio Duque

«Creo que el club nos dará opciones de desplazamiento»

Sergio Duque es un habitual en Anduva y asume que las necesarias obras en el municipal van a obligar a estar fuera de Anduva durante mucho tiempo. «Dentro de las opciones la mejor era Vitoria y, aunque no estar en casa va a ser un problema porque Anduva aprieta mucho, creo que vamos a estar bien y tanto el equipo como la afición nos adaptaremos».

Habrá que hacerlo al campo y también al modo en el que se acudirá para animar a los rojillos. En ese sentido indica que «entiendo que el club nos dará alguna opción de desplazamiento nos dará. Yo creo que el tren sería lo más lógico, pero esperaremos a ver. Hablar de autobuses es muy complicado, pero para la gente mayor la distancia entre la estación y el campo es larga. Hay tiempo para organizar las cosas y seguro que se hará bien».

Belén Martínez

«Habrá que hacer un esfuerzo para ir a Mendi»

A Belén Martínez los primeros partidos de los rojillos le van a pillar de vacaciones, pero aun así ya está pensando en que «juegue donde juegue el Mirandés hay que seguir apoyando al equipo y habrá que hacer un esfuerzo para ir a Mendi el tiempo que haga falta». Desconoce, como todos «cómo nos van a colocar en el campo, por ejemplo y, sobre todo cómo va a ir la gente mayor. Yo, si no hay otra opción puedo ir en coche y llevar a mi madre, pero habrá que buscar algún modo para que quienes no tienen esa posibilidad puedan ir a Vitoria, no sé, tren, autobuses o compartir coches».

Ir por medios propios va a implicar un mayor gasto y hablando de eso apunta que «es algo que igual el club tendría que tener en cuenta a la hora de fijar el precio de los carnets. Veremos a ver»

Juan Antonio Álvarez

«Echaré mano de amigos o buscaré transporte»

Toca jugar fuera de Anduva y lo de ir andando hasta el estadio habrá que aparcarlo. Juan Antonio Álvarez no conduce, así que tiene claro que como «habrá que ir a Vitoria a apoyar al Mirandés echaré mano de amigos que tienen coche y, si no, iré en tren o en autobús, ya veremos».

Para él la mejor opción sería la de «poner tren, porque si vamos pongamos 2.000 personas a ver cómo nos organizamos en autobús, sería muy complicado. Supongo que el club podrá hacer la gestión y llegar a acuerdos como ya se hizo hace años cuando nos cerraron el campo. Seguro que con voluntad por parte de todos encontramos una solución buena para todos».

Queda tiempo para encontrarla y, aunque seguro que cuando se halle tocará decir aquello de que nunca llueve a gusto de todos, al final la familia rojilla se unirá para sobrellevar esta particular situación derivada de las obras de mejora de Anduva. La afición confía en que el sacrificio por la espera merezca la pena.