Adriana Nanclares y Marcos Sevilla también confían en el talento y la personalidad del Mirandés La portera internacional no ha visto a un equipo superior y el exjugador rojillo cree que a estos jugadores les va a motiva jugar ante 30.000 hinchas rivales

Ángel Garraza Martes, 17 de junio 2025, 00:18 Comenta Compartir

Adriana Nanclares no duda en enfundarse la bufanda del Mirandés cuando tiene ocasión, como este domingo pasado. «Siempre que puedo voy a Anduva, disfruto un ... montón y más esta temporada. Queda un partido, allí apretarán mucho, pero no he visto a ningún rival superior», lanza convencida.

«Confío en ellos, van a tener esta semana para prepararlo muy bien. El gol y la parada de Raúl nos vendrán fenomenal para la vuelta», recuerda la cancerbera internacional. «No hay más bonito que sentirse portero y vivirlo. Su alegría fue la de muchas personas que amamos esa demarcación. Todos ellos transmiten mucha ambición y ganas». Desde este próximo jueves permanecerá convocada con la selección española en Madrid para disputar en julio la Eurocopa de Suiza. «A disfrutar de la experiencia», añade la mirandesa. «Nunca te esperas que vas a vivir cosas como estas, pero teniendo la oportunidad, hay que exprimirlo y saber que es un premio por el trabajo que has hecho toda la temporada». Ahora, confiesa, es «más madura a nivel competitivo y personal. Es el primer gran torneo a nivel absoluto y es especial». Ampliar Durante una sesión de la Academia Paso a Paso. A. Gómez El exrojillo Marcos Sevilla (Cádiz, 1973), por su parte, militó cinco temporadas en el Mirandés, desde 1993, tres en Tercera y dos en Regional. Seguidor mirandesista y director de la Academia de fútbol Paso a Paso tiene claro que «la juventud es atrevida», al hacer referencia a la plantilla del Mirandés y a la final en el estadio Carlos Tartiere. «Lo importante es aguantar los veinte primeros minutos. Si aguantas, ellos se pueden ir poniendo nerviosos y como dijo Lisci, hay que ir a por el partido, ir con descaro porque si vas a aguantar el 0-0 lo más normal es que te metan tres». Ahora, hay una semana entera para recuperar y preparar el encuentro porque «está tirando de trece jugadores, aunque haga cambios en el tiempo añadido». Sevilla subraya que «el equipo está físicamente como toros. Es para coger al preparador físico y ponerle un monumento. No es muy normal con la carga que arrastran y con el número de jugadores que utiliza que estén así». Considera que «las piernas de un chaval de 22 años no son las mismas que uno de 28. Se van notando. Es la fuerza que tiene el Mirandés. En la academia les pongo el mismo ejemplo: Lamine Yamal, en el Bernabéu, ¿se asusta? No. La juventud tiene mucho descaro. ¿Habrá 30.000 del Oviedo? Sí, pero esta gente está preparada en sus clubes profesionales para esto». A su juicio, «igual les pasa más factura a los veteranos». Inscripciones abiertas Al margen de la actualidad rojilla en la que el exjugador está inmerso al igual que el resto de la ciudad, continúa con el trabajo al frente de la academia de fútbol Paso a Paso, la única existente como tal en Miranda. Ya se ha abierto el plazo de inscripciones para formar parte del curso 2025/26. Se llevará a cabo también los lunes y miércoles de 18 a 19 horas y el plazo estará operativo hasta el 25 de agosto o hasta completar las plazas. Se han superado los cien inscritos y al ser un campo compartido con más clubes de Miranda no pueden dar cabida a mucho más personal. «Ha habido varios jugadores, un chico y una chica, que han fichado por el Alavés. Entre el trabajo que hacen en sus equipos y el nuestro, se van consiguiendo resultados,» mantiene el director de un 'centro' que progresa cada año deportivo. También aquí están inmersos en los preparativos del campus de fútbol de la academia, que comenzará el próximo martes, 24 de junio. Será de 9.30 a 13.30 horas en el campo de hierba artificial del polideportivo de Anduva. «Cada año se superan, tenemos 130 inscritos entre chicos y chicas (de Vitoria, Haro... al igual que en el curso durante el año), hemos ampliado este año a tres semanas y está completo. Hemos tenido que cerrar inscripciones porque queremos dar también calidad, no sólo cantidad», señala Marcos Sevilla al dar a conocer la actividad que tendrá lugar a partir de la próxima semana. También incluye práctica de piscina a última hora de la jornada matinal aprovechando el complejo existente junto al terreno de juego. «Estamos muy contentos con el funcionamiento del campus, cada año vamos creciendo», zanja. El campus de Adriana reúne esta semana a 125 niños y niñas El campus de Adriana se puso en marcha ayer con 125 niños y niñas inscritos. «Es semana lectiva todavía, pero el año pasado fue muy bien y hay gente que repite», mantiene la cancerbera mirandesa sobre una actividad en la que cada vez se cuenta con más presencia femenina. «Cada vez contamos con más porcentaje de niñas y eso es una muy buena noticia. Quieren jugar como nosotras, nos siguen y quieren emular a las que estamos, es muy bonito». La actividad se prolongará hasta este viernes inclusive en las instalaciones José García, del Casco Viejo, durante dos horas cada día. «Es una manera de impulsar el fútbol femenino en Miranda, donde aún no hay equipo. Es dar visibilidad y si hay niñas que vienen al campus y eso origina que la temporada próxima quieren jugar, pues fenomenal».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

CD Mirandés