Es su primera temporada en el fútbol profesional. LaLiga
Ibai Gómez. Entrenador del Andorra

«Mi admiración hacia el Mirandés por cómo está trabajando estos años»

El técnico vizcaíno se deshace en elogios hacia el club y Fran Justo ante del partido de esta tarde (18.30 horas) en el Principado

Ángel Garraza

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:07

El entrenador del Andorra, por su parte, se ha mostrado mostró totalmente de acuerdo con Fran Justo al señalar que no se puede decir en la sexta jornada que su conjunto sea el equipo revelación. «Es prontísimo aún. Hay un dato: el Elche, a estas alturas, era el decimoctavo la pasada temporada y luego, ascendió de manera directa«, manifestó con motivo de la previa del encuentro de esta tarde.

Ibai Gómez indicó, sobre el Mirandés, que «es normal que no esté en su mejor momento porque hay un porcentaje de plantilla que llegó los últimos días de mercado. Sabemos lo bien que ha trabajado el Mirandés todos estos años, es digno de elogio. Siento admiración hacia este club«.

Y, además, hizo hincapié en que «agrada al mundo futbolero por cómo lo hace, sobre todo con lo que protagonizaron el año pasado. Tiene un mérito enorme. Tenemos muchísimo respeto al rival, que creemos que no cambiará mucho de sistema, si bien estamos preparados tanto si lo hacen como si no. Tiene un gran entrenador», enfatizó.

El de Santutxu aseguró que están entrenando todos los miembros de su equipo. Los 26. Merquelanz y Efe no lo podrán hacer por cuestiones burocráticas. Cerdà ha ido sumándose al grupo y Jastin ya está disponible.

Te puede interesar

