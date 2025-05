«El 3-4-3 es una opción que podemos ver con los carrileros jugando de extremos»

Ángel Garraza Viernes, 9 de mayo 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Mirandés empleó en Ipurua cuatro jugadores en la medular, un 3-4-3, siempre muy elástico, con los dos carrileros, Parada y Hugo Rincón jugando de extremos, e Iker Benito en punta junto a Panichelli, tal y como ya recogió EL CORREO. ¿Veremos más veces esto en lo que queda de Liga o fue un hecho puntual para este partido en concreto? «Era una opción que veníamos barajando varias semanas para partidos de fuera de casa, pero por historias y por lesiones no la pudimos hacer. También nos vale en casa», ha respondido el técnico Alessio Lisci en la previa del choque ante el Castellón.

«También, con interpretaciones diferentes, pero jugar con carrileros que tengan un perfil más de extremos es una opción. La venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Estuvimos a nada de sacarlo ante el Sporting. Nos vino muy bien y para mañana ante el Castellón es una opción».

El cuerpo técnico ve «bien» al equipo, «igual que cuando no estábamos en una dinámica tan buena. Ha seguido teniendo esa fe y cuando te acompañan los resultados, más aún. Estamos con muchas ganas de mañana».

El choque ante el Castellón «Va a ser un partido de muchos golpes, de idas y vueltas de los dos equipos»

El Castellón sigue teniendo la idea de conjunto «muy agresivo, muy ofensivo, a nivel físico sus jugadores están muy por encima del resto de la categoría porque sus datos así lo revelan, ya en la ida lo vimos. Va a ser un partido de muchos golpes, de idas y vueltas, de los dos equipos. Nos van a presionar y será más parecido al del Dépor, con características diferentes».

Lisci reconoce que «por ahora, sí que se están cumpliendo. Después, ya veremos, pero confiamos en las estadísticas, por ahora está en la línea de lo que pensamos y de las estadísticas de los últimos doce años, pero como el fútbol es tan mágico igual hacen falta 80 puntos para jugar el 'play off'. No lo sabemos aún».

El rival recibirá el siguiente fin de semana al Eldense, en un duelo que puede ser ya decisivo para ellos, Pero, asimismo, puede lograr ya la permanencia de forma matemática si gana en Miranda. ¿Espera que venga a por el encuentro desde el primer momento o más especulativo? «Conociéndoles, no creo que especulen. Por su estilo de juego es imposible decir 'hacer otra cosa'. La inercia de ir la van a tener. La intensidad la tienen y la van a meter. Está claro que van a querer salvarse aquí, pero no creo que la permanencia llegue a 49 puntos (son los que tiene el Castellón), así que lo tienen hecho, pero seguramente querrán llegar a 50 para sellarlo. Me espero la mejor versión del Castellón».

Temas

CD Mirandés