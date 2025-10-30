Más de 300 hinchas rojillos no dejarán solo al Mirandés ante la Cultural

La situación actual del equipo no es la que desea ver cualquier integrante de la familia rojilla. En puestos de descenso a Primera RFEF y, ... salvo la primera parte ante el Racing, con unas sensaciones poco positivas en las últimas jornadas, la situación podría tornarse en desalentadora, pero lejos de esta realidad la afición del Mirandés no quiere dejar solo a su equipo cuando más lo necesita, en los peores momentos. Así que estará en León para arropar a un conjunto en un partido ciertamente relevante por mucho que el calendario refleje que se trata todavía del día 1 de noviembre.

Es un desplazamiento apetecible, 'relativamente' cercano para tratarse del fútbol profesional, con aproximadamente dos horas y media de viaje en coche entre ambas localidades. Además, se trata de una jornada festiva, Día de Todos los Santos, que la hinchada jabata quiere prolongar durante todo el sábado con un resultado en el Reino de León que colme sus aspiraciones.

Así las cosas, antes de que ayer la sede sita en Francisco Cantera cerrase las puertas ya se habían despachado casi todas las localidades remitidas por la Cultural, que han sido un total de 326 a 25 euros cada una, para este encuentro de ámbito regional que nunca antes se había jugado en Segunda División. Apenas quedaba una veintena por expender.

«En las buenas estamos y en las malas todavía más», señalan a pesar de la trayectoria del equipo

«En las buenas estuvimos la temporada pasada, pues ahora más que va mal el equipo», señalan algunas personas que ya han adquirido su entrada al mostrar, en definitiva, lo que es el sentir generalizado de todos los que viajan, que lo harán por su cuenta, a titulo individual y en vehículos particulares.

El juego del equipo, a día de hoy y salvo excepciones, no invita precisamente al optimismo, pero puede más el amor a un escudo y las ganas que exteriorizan todos –este periódico así las recibe de forma continuada– de revertir la situación, de que el Mirandés vaya hacia arriba, saque la cabeza del pozo y este sábado, se presenta la ocasión para empezar a lograrlo contra un rival directo, recién ascendido de Primera RFEF y que para el próximo mes de junio busca el mismo objetivo que la escuadra de Miranda.

No fallar

«En este partido no se puede fallar», transmiten aficionadas que se darán cita en la capital leonesa, conscientes de la importancia que tiene el duelo. Aprovecharán el día para visitar la ciudad que acogerá el encuentro.

De hecho, desde la entidad mirandesista se desea agradecer este apoyo, siempre necesario. Tal es así que se puede decir que ha superado las expectativas que se podían haber creado en un principio en torno a este desplazamiento dada la negativa trayectoria que mantiene el equipo, penúltimo en la clasificación, aunque con todo por decidir, con más de siete meses por delante.

Habrá quienes aprovechen el fin de semana y permanezcan en tierras leonesas tanto el sábado como el domingo. Desean que su estancia sea lo más agradable posible y esto también pasa por ser testigos de un resultado positivo de un Mirandés que debe dar la cara mañana en León a partir de las 16.15 horas para desterrar posibles fantasmas que pueden surgir tras lo que ha ofrecido durante estos primeros meses de competición.