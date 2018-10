Youtubers y bloggers made in Miranda Marta Álvarez colaboradora en Weloversize y autora del blog A través de las Palabras. / Avelino Gómez La finalidad de sus canales y sus textos es ayudar a las personas, sobre todo a mujeres, para conseguir el emponderamiento femenino SILVIA DE DIEGO Sábado, 6 octubre 2018, 22:53

Youtubers, bloggers, influencers, son términos que escuchamos todos los días desde que las redes sociales se convirtieron en un punto vital para la existencia de muchos. Con el paso de los años se han convertido, en algunos casos, en la herramienta perfecta con la que las compañías incrementan su cuenta de beneficios y los especialistas aseguran que se trata de una nueva práctica de publicidad con muchos entresijos . Polémicas a parte, lo que está claro es que también se han convertido en una opción más que se traduce en un nuevo yacimiento de empleo, sobre todo entre un sector determinado de la población.

Dara Martínez, Elena Santamaría y Marta Álvarez no forman parte de la lista de los 30 youtubers, bloggers o influencers más seguidos en nuestro país aunque son tres protagonistas mirandesas que un día decidieron lanzarse a las aguas turbulentas de las redes sociales con todo lo que esto conlleva.

Con una sonrisa en la cara Dara Martínez nos abre las puertas para contarnos como surgió 'Sus mil y una Daras', una aventura en la que se embarcó hace unos años antes de ser madre pero que, tras dar a luz a su hijo Martín, todo dio un giro radical enfocando todas y cada una de sus actividades en la maternidad. « El objetivo era conseguir aunar todas las cosas que hacía. Empecé a hacerlo tras el fallecimiento de mi padre, recuerdo noches muy largas entre manualidades y mi marido animándome a que hiciera público lo que creaba», recuerda.

El segundo de los motivos que propició su incursión en el mundo de las redes como youtuber fue el ocultismo de mucha gente que no colaboraba a la hora de resolver dudas. «En Youtube me acogieron muy bien. Empecé dando la mano y he acabado dando el brazo».

Como si de un torbellino se tratase, de las manualidades pasó a adentrarse en temas más personales y de ahí su gran pasión y aventura de ser madre. «Para mí supuso un cambio radical porque todo lo que subía era enfocado a la maternidad. El postparto es duro aunque todo vaya bien y quise transmitir a otras madres lo que yo había sentido, la ayuda, el acogimiento de Amamanto o de la propia la matrona del Centro Médico».

Manualidades infantiles, cuenta cuentos y consejos sobre lactancia son algunas de las muchas opciones que nos vamos a encontrar si visitamos su casa en Internet. «Hice el curso de asesora de lactancia, otro de alimentación complementaria auto regulada para los niños y por último, un taller de cuenta cuentos».

Todo este conjunto de ideas y proyectos dieron fruto a un precioso cuento que con mucho amor ha dedicado a su hijo y que lleva por título 'Martín y su secreto mágico'.

El número de seguidores en Youtube es de 10.000 mientras que entre sus otras redes sociales suma más de 2.000. «Para mí Instagram me aporta mucha rapidez e inmediatez, aunque no tiene el corazón o el sentimiento que sí puedes transmitir a través de Facebook. Por lo que se refiere al Youtube yo lo hago por ayudar y resolver dudas», aclara.

Las redes sociales son un arma de doble filo y si hablamos de menores la cosa se complica aún más pero Dara Martínez lo tiene muy claro. «Con mi hijo siempre tengo cuidado y procuro tener muy presente que el día de mañana no le pueda perjudicar lo que se ha emitido. En otros ámbitos de la vida la gente lo da por hecho y se lo plantea mucho menos como hacer agujeros en las orejas a las niñas o iniciándoles en una religión dando por sentado que está bien, Yo quiero pensar que lo que hago es por el bien de mi hijo y que ayudando a otras familias no le perjudico. Como padre, dentro de 20 años igual puedo pensar que me equivoqué».

Lo que no comparte Dara en absoluto es el uso de la imagen de los más pequeños para conseguir rendimiento económico, algo muy empleado en canales de juguetes. «En mi canal eso no va a pasar aunque mi marido siempre se ríe y dice que todos tenemos un precio y que eso va a a llegar. Yo espero no tener que rectificar y que no me pongan muchos ceros delante», bromea.

Secretos profesionales

Tijeras, cepillos, peines y muchos colores son las herramientas con las que Elena Santamaría, la veterana del grupo, encandila a sus seguidores. Ocho años han pasado ya de los inicios de su canal Divina profesional y es que tras regentar una tienda y disponer de servicio de venta on line decidió de una vez por todas aclarar las dudas de los clientes en el uso de los productos. Del blog propio y, pasito a pasito, creó su blog personal que en la actualidad cuenta con más de 200.000 suscriptores. «Me centro en las cuestiones secretas de los peluqueros. Hablo mucho de cambios de color, técnicas de corte, colorimetría», reconoce.

Junto al pelo otra de las grandes pasiones de Elena Santamaría es el mundo de los zombies y muestra de ello, son sus vídeos y colaboraciones en eventos de este tipo como la 'Infección Zombie' que tendrá lugar en la cercana Santa Gadea del Cid el próximo sábado 13 de octubre a partir de las nueve de la noche.