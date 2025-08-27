Una web promocionará el circuito de Miranda que gestionará la comunidad ciclista local

Quizá no hacen tanto ruido como los aficionados a otros deportes pero el ciclismo tiene muchos adeptos en la ciudad. Los más de 300 socios ... de Miranda Comunidad Biker así lo evidencian. Durante muchos años han tenido que buscarse la vida para entrenar, utilizando el monte de Sagrados Corazones y parajes naturales del entorno, lo que no ha impedido contar con algunas figuras destacadas a nivel nacional, como Iván Meaza, Campeón de España BTT descenso.

El nuevo circuito supondrá un impulso para la disciplina y mejorará sustancialmente las condiciones de entrenamiento de las decenas de jóvenes que practican este deporte. Las previsiones apuntan a que el nuevo recinto tendrá actividad diaria y a que la misma se intensificará notablemente los fines de semana, sobre todo si hay competiciones.

La duda está en cómo se gestionará la apertura, cierre y explotación del circuito. Parece improbable que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo de tantas horas diarias con el personal municipal, por lo que todo apunta a que será la comunidad biker, impulsora del proyecto, la que deberá asumir esa función a través de un convenio de colaboración y cesión. Es una fórmula similar a la que ya rige los circuitos de motocross y autocross.

Por ahora, la concejalía de Deportes y el club no se han sentado hablar de los términos del acuerdo. Será necesario definir los horarios de apertura del bike park, quienes pueden acceder al mismo, el cobro de entradas en determinados eventos, el coste para los socios...

También será necesario poner sobre la mesa el mantenimiento, una cuestión central para sacar partido a una inversión tan elevada como la que se ha realizado. Un circuito como el que se ha construido requiere unos trabajos periódicos para que no se deteriore, sobre todo, porque hay zonas en las que no está vallado y podrían acceder personas no autorizadas.

Algunos especialistas consultados por este periódico coinciden en alabar la calidad de la instalación, que podrán a Miranda en el mapa del ciclismo de montaña. Todos consideran que la ciudad contará con un circuito de primer nivel, aunque preocupa su conservación a largo plazo. Entre otras cosas, existe el temor de que haya motociclistas que tengan la tentación de utilizarlo, al compartir entrada ambos circuitos, lo que sería muy dañino para el recorrido de las bicicletas por las rodadas.

Para promocionar el bike park, el Ayuntamiento pondrá en marcha una web específica. Es una forma de atraer más visitantes y de dar publicidad a un recinto único en la zona norte del país, que además de entrenamientos, puede acoger competiciones oficiales, lo que supone otro reclamo más.