Vehículo derrapando en el circuito en la edición del año pasado. Super Rutas

Vuelve el espectáculo del motor a Miranda

Super Rutas espera reunir en torno a 150 coches en el Circuito ACM de Miranda con el copilotaje como novedad.

Javier Alonso

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:02

El tradicional evento de vehículos de exposición y pilotaje en pista, vuelve al Circuito ACM de Miranda, pero esta vez para quedarse. La jornada, cuya ... duración en ediciones anteriores se dividía en cuatro horas de exposición y otras tantas de pruebas en pista, agrupará este año ambas, para que todos aquellos amantes del motor puedan disfrutar de 10 horas ininterrumpidas de espectáculo. Las puertas se abrirán al público a las 10 de la mañana y la jornada echará el cierre a las siete de la tarde.

