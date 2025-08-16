Vuelve el espectáculo del motor a Miranda

El tradicional evento de vehículos de exposición y pilotaje en pista, vuelve al Circuito ACM de Miranda, pero esta vez para quedarse. La jornada, cuya ... duración en ediciones anteriores se dividía en cuatro horas de exposición y otras tantas de pruebas en pista, agrupará este año ambas, para que todos aquellos amantes del motor puedan disfrutar de 10 horas ininterrumpidas de espectáculo. Las puertas se abrirán al público a las 10 de la mañana y la jornada echará el cierre a las siete de la tarde.

Dentro del recinto habrá tiendas de ropa, minitatuajes en directo y un par de foodtrucks, lo que permitirá a los asistentes pasar el día completo en el circuito.

Joseba Madina, promotor del evento, apunta que esperaban ir algo mejor en cuanto a inscripciones. «Por el momento son algo más de 100 los coches inscritos, pero a estas alturas esperábamos tener unos 150».

De la misma manera, es consciente de que la fecha del evento no es la idónea para conseguir reunir a un gran grupo de gente. El calor y un mes en el que la mayoría se marcha de vacaciones, hace que el propio organizador haya tenido que plantearse el hecho de modificar la fecha de cara a próximas ediciones. «Tanto por el calor como por las vacaciones, sí que nos hemos planteado adelantar o retrasar el evento un mes».

Lo que sí deja claro es que seguirá haciendo el evento en el Circuito de Miranda, el cual considera que necesita el apoyo de eventos de este tipo para obtener ingresos y poder ir creciendo en el futuro. «Si no apoyamos a estos pequeños circuitos, al final les acabamos dejando echarse a perder», admitió Madina.

Como novedades de cara a la edición de este año, destaca la asistencia de pilotos profesionales de drift como Mark Blanco o Unai Estenaga, con los quese podrá disfrutar de 5 vueltas adquiriendo la entrada de copiloto.

La asistencia de estos ases del volante será, sin lugar a dudas, un atractivo para aficionados al motor. Madina no se atreve a mojarse, pero dice que el coche de Mark puede rondar los 50.000 euros. «Es un coche precisamente para esto, tiene 500 caballos, le puedes meter lo que tu quieras».

Por parte del público espera sobre todo coches japoneses y BMW. No descarta la asistencia de superdeportivos, pero asegura que el circuito no está diseñado para ellos y que por tanto serían para exposición.

Entre los ya inscritos, espera que asistan al evento gente de lugares cercanos como el País Vasco, La Rioja, Navarra y Cantabria.

El evento realizado por tercer año consecutivo, tendra en esta edición pista libre, lo que significa que los pilotos podrán entrar y salir del circuito en cualquier momento del día. El único inconveniente a este formato es el número limitado de coches en pista, por lo que cada 20 minutos habrá una rotación organizada de vehículos.

Este nuevo modelo permite a muchos aficionados al motor probar sus coches del día a día en la pista, factor que hace aún más atractivo si cabe al evento.

El plazo para adquirir entradas permanecerá activo hasta el día del evento, aunque desde la organización recomiendan la compra anticipada de las mismas para agilizar procesos.