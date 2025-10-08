El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arbaizar quiere que la propuesta sea debatida en el próximo Pleno. Avelino Gómez

Vox repudia el «veto» de la alcaldesa de Miranda a la hora de presentar su moción sobre la limpieza

La formación exige medidas «inmediatas» para la ciudad y se queja del «impulso censurador» de la mandataria

E. C

Miranda de Ebro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:37

Comenta

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Miguel Ángel Arbaizar, ha presentado una moción para ser debatida en el pleno del ... próximo viernes con el fin de exigir «una actuación inmediata y contundente» ante lo que ha calificado como «una situación de abandono» en la limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad.

