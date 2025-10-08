Vox repudia el «veto» de la alcaldesa de Miranda a la hora de presentar su moción sobre la limpieza

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Miguel Ángel Arbaizar, ha presentado una moción para ser debatida en el pleno del ... próximo viernes con el fin de exigir «una actuación inmediata y contundente» ante lo que ha calificado como «una situación de abandono» en la limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad.

La iniciativa reclama que la empresa concesionaria PreZero cumpla de forma estricta con las condiciones del contrato firmado en 2020, y que el Ayuntamiento refuerce los mecanismos de control, transparencia y sanción por incumplimientos, aspecto que el edil de la formación entiende que «no se está llevando a cabo de manera correcta».

a la hora de la presentación, añaden, la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, «ha tratado por todos los medios, durante la junta de portavoces en la que se había de fijar el orden del día del Pleno, de impedir la presentación y debate de la proposición y ha acabado solicitando un informe sobre la legalidad de la propuesta».

Por ende, la formación denuncia un agravio comparativo con respecto a las otras fuerzas municipales y Arbaizar se pregunta por «los motivos reales de esta diferenciación a la hora de poder tener voz en el Ayuntamiento» dejando entrever el «impulso censurador de una alcaldesa que sólo busca excusas para no hacer su trabajo».