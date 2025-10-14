Vox reclama en Miranda un nuevo reactor para enchufar Garoña y el fin del concierto vasco

Vox responsabiliza a la «nefasta política energética» de PP y PSOE de la situación actual de falta de suministro energético para atender la demanda de ... las empresas que se quieren instalar en la ciudad. «Hay una falta de capacidad de gestión y de planificación enorme», denunciaba este martes en Miranda el procurador de la formación verde, Iñaki Sicilia, en un acto en la plaza de España; en el que apostaba por ubicar en Garoña un nuevo reactor nuclear que conectar a la red.

«Es una ubicación en la que ya hay cultura nuclear. La zona podría haber acogido un reactor modular SMR. Se están instalando por todo el mundo, España es el único país que no está apostando por la nuclear y es un error gravísimo, porque necesitamos energía estable a la red. El mix energético tiene que ser inteligente, no se puede apostar todo a las renovables».

Es una reivindicación que ponen sobre la mesa después de que la pasada, semana con el apoyo de Vox, se aprobara en las Cortes de Castilla y León, una moratoria de cara a la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas «hasta que no haya un mapa regional donde se ponga orden a este enorme despropósito que ha ocupado nuestras tierras y nuestros montes y la expulsión del sector primario».

Y es que, defendía Sicilia, «las normativas verdes están lastrando nuestra producción y perjudicando a la industria española y a la burgalesa en este caso. Miranda era un lugar industrial con empresas muy especializadas. Ahora lo poco que nos traen son trabajos poco remunerados y la ciudad lo pagará en el futuro».

Aspecto en el que ahondaba el portavoz de la formación en la ciudad, Miguel Ángel Arbaizar, que pedía la supresión del concierto vasco. Es una herramienta que genera «desigualdad y perjudica a la ciudad, por los pactos del gobierno con el PNV. En estos años de democracia Miranda no ha hecho más que perder trabajo, industria y recursos económicos».