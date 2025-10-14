El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Sicilia estuvo acompañado por Miguel Ángel Arbaizar, el concejal de la formación en la ciudad. Avelino Gómez

Vox reclama en Miranda un nuevo reactor para enchufar Garoña y el fin del concierto vasco

El procurador de Castilla y León, Iñaki Sicilia, culpa a «las normativas verdes» de «estar lastrando la producción»

Cristina Ortiz

Martes, 14 de octubre 2025, 14:23

Vox responsabiliza a la «nefasta política energética» de PP y PSOE de la situación actual de falta de suministro energético para atender la demanda de ... las empresas que se quieren instalar en la ciudad. «Hay una falta de capacidad de gestión y de planificación enorme», denunciaba este martes en Miranda el procurador de la formación verde, Iñaki Sicilia, en un acto en la plaza de España; en el que apostaba por ubicar en Garoña un nuevo reactor nuclear que conectar a la red.

